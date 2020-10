Vlaamse klassiekers niet in gevaar: “Geen enkele reden om Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem of Scheldeprijs te verbieden” Redactie

09 oktober 2020

12u59

Bron: Belga 16 Ronde van Vlaanderen Parijs-Roubaix wordt vanwege de coronacrisis afgelast, maar Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en de Ronde van Vlaanderen gaan wel gewoon door. Dat benadrukte de CEO van het organiserende Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel, nadat het nieuws over het schrappen van de Helleklassieker bekend werd.

“Wij zien niet in waarom men de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem of de Scheldeprijs zou afgelasten”, aldus Van Den Spiegel. “We werken nu al maanden met de autoriteiten samen om alles zo veilig mogelijk te kunnen organiseren. En dat lukt ons. Trouwens, dat lieten we afgelopen woensdag al zien met de Brabantse Pijl. Ik denk ook dat het publiek de boodschap ondertussen wel al heel duidelijk heeft begrepen.”

Waar in het verleden er gefeest werd van in Antwerpen tot in Oudenaarde, is er nu geen plaats voor allerlei festiviteiten.

“De start- en aankomstzone zijn verboden voor het publiek. We hebben de startzone van de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem daarom ook gewijzigd. In Ieper starten we niet meer op de Grote Markt, maar aan de Menenpoort. In Antwerpen verlegden we de start van de Grote Markt naar het Steenplein. Juist omdat we daar de mogelijkheid hebben om de zaak af te sluiten”, legt Van Den Spiegel uit. “Er is dit jaar ook geen ‘Dorp van de Ronde’. Er kan niets en er mag niets. Iedereen wordt gevraagd de wedstrijd te volgen op televisie. Wie toch langs het parcours woont, mag vanop zijn oprit of tuin kijken, maar dan wel met een mondmasker op. Er zijn ook geen fanzones voorzien. Alle hellingen en kasseizones worden sowieso afgesloten. Ook daar mag geen publiek staan. In die optiek kunnen wij alles perfect laten plaatsvinden. We passen die maatregelen toe voor de nog drie resterende koersen van Flanders Classics. Vandaag is er dus geen enkele reden om in ons land alsnog de koers te verbieden.”

Zondag staat de 82ste Gent-Wevelgem op het programma. Daarna volgen de 108ste Scheldeprijs (woensdag 14 oktober) en de 104de Ronde van Vlaanderen (zondag 18 oktober). Een week na Vlaanderens Mooiste zou de 118de Parijs-Roubaix worden gereden, maar door de grote verspreiding van het coronavirus in de regio rond Rijsel besliste de Franse organisatie de wedstrijd te annuleren.

