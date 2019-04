VIDEO. Titelverdediger Terpstra na stevige val: “I’ll be back” GVS

07 april 2019

15u04 7

Op 158 kilometer van de finish sloeg het noodlot toe voor titelverdediger Niki Terpstra. Op weg naar de eerste passage van de Oude Kwaremont ging de Nederlander van Direct Énergie met nog enkele andere renners tegen de grond. De houding waarin Terpstra lag, verraadde meteen dat hij er ernstig aan toe was. Gelukkig ademde en bewoog de Nederlander toen de dokters kwamen aangesneld. De schaduwfavoriet werd naar het ziekenhuis van Oudenaarde overgebracht.

Even later kwam er goed nieuws: “Geruststellend nieuws over Niki, die weer bij bewustzijn is gekomen na zijn val”, tweette Direct Energie. Welke verwondingen de Nederlander opliep, is vooralsnog niet geweten. Wel gaf hij een hoopgevende boodschap op Instagram mee: “I’ll be back.”

Brutta caduta per Niki #Terpstra: il #TourOfFLanders perde il suo campione in carica. 💥😢#EurosportCICLISMO pic.twitter.com/LyY8CBBHLy Eurosport IT(@ Eurosport_IT) link

#RVV19 Nouvelles rassurantes de @NikiTerpstra qui a pu reprendre ses esprits après sa chute. Dès que nous aurons plus de nouvelles, nous communiquerons. #AllezDirectEnergie pic.twitter.com/CeGXC7IBzE Team Direct Energie(@ TeamDEN_fr) link