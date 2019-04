VIDEO. Terpstra mist Parijs-Roubaix na stevige val in Ronde: “I’ll be back” GVS

07 april 2019

15u04

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 7

Op 158 kilometer van de finish sloeg het noodlot toe voor titelverdediger Niki Terpstra. Op weg naar de eerste passage van de Oude Kwaremont ging de Nederlander van Direct Énergie met nog enkele andere renners tegen de grond. De houding waarin Terpstra lag, verraadde meteen dat hij er ernstig aan toe was. Gelukkig ademde en bewoog de Nederlander toen de dokters kwamen aangesneld. De schaduwfavoriet werd naar het ziekenhuis van Oudenaarde overgebracht.

“Onze arts bevestigt dat het goed gaat met Niki”, schreef zijn ploeg Direct Énergie op de dag op Twitter. “Hij heeft bij zijn val wel een hersenschudding opgelopen en is ook even buiten bewustzijn geweest. Daarom kan hij zondag niet starten in Parijs-Roubaix.” Terpstra gaf daarnaast een boodschap mee vanuit zijn ziekenhuisbed: “I’ll be back.”

Brutta caduta per Niki #Terpstra: il #TourOfFLanders perde il suo campione in carica. 💥😢#EurosportCICLISMO pic.twitter.com/LyY8CBBHLy Eurosport IT(@ Eurosport_IT) link