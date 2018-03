Vermote krijgt vijf Zuid-Afrikanen in dienst: "We zullen vechten voor een top 10-plek" GVS

30 maart 2018

12u57 0 Ronde Van Vlaanderen Team Dimension Data staat met vijf Zuid-Afrikaanse renners aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Slechts één keer eerder had Zuid-Afrika meer starters in een fietsmonument, met zes stuks in Luik-Bastenaken-Luik editie 2014. Julien Vermote en Edvald Boasson Hagen zijn de kopmannen. "Ondanks de vele blessures zullen we vechten voor een top 10-plek", is ploegleider Jean-Pierre Heynderickx strijdvaardig.

"Helaas kunnen we door blessures niet op onze volle sterkte afzakken naar de Ronde van Vlaanderen", stelt Heynderickx. "Maar ik weet dat de overige zeven renners zullen strijden als een team en ervoor zullen zorgen dat onze twee kopmannen - Edvald Boasson Hagen en Julien Vermote - een goed resultaat zullen behalen. We zullen vechten voor een plaats in de top tien." Jaco Venter, Johann van Zyl, Ryan Gibbons, Nic Dougall en Jay Thomson zijn de namen van de vijf Zuid-Afrikanen die Vermote aan een goede prestatie moeten helpen.

🇧🇪 #RVV



Here is our team that will take on @RondeVlaanderen!



🚴‍♂️@julienvermote

🚴‍♂️Edvald Boasson Hagen

🚴‍♂️@RyanGibbons23

🚴‍♂️@nic_dougall

🚴‍♂️@JayRThomson

🚴‍♂️@JacoJVenter

🚴‍♂️@vanSnail



Preview: https://t.co/PwkPj0Cpv4#BicyclesChangeLives pic.twitter.com/epuwWqJG6N Team Dimension Data(@ TeamDiData) link