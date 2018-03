Verkennen voor 'Vlaanderens Mooiste': Vanmarcke, Stuyven, Degenkolb en Kristoff dokkeren al over de kasseien MDB

29 maart 2018

14u53 1

Nog drie nachten slapen en dan is het zover. Zondag dokkeren de beste klassieke renners van het Vlaamse voorjaar weer over de kasseien in een poging om een gooi te doen naar de zege in 'Vlaanderens Mooiste'. Om straks zeker niet voor verrassingen komen te staan, gingen de renners vandaag al op verkenningstocht. Al kennen de meeste renners van het peloton de Oude Kwaremont en de Paterberg uiteraard op hun duimpje. Sep Vanmarcke (met bijzonder veel ploegmakkers), Jasper Stuyven, John Degenkolb, Alexander Kristoff, Jens Debusschere, Tim Declercq en Floris De Tier. Allemaal trokken ze er vandaag al op uit.

Lotto-Soudal

Quick.Step Floors

Trek-Segafredo

Education First - Drapac Cannondale

Bora - Hansgrohe

UAE Team Emirates

Lotto NL - Jumbo