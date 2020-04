Van Avermaet viert vanuit zijn kot: ‘Gouden Greg’ wint eerste (virtuele) Ronde van Vlaanderen voor maatje Naesen TLB

05 april 2020

16u25 44 Ronde van Vlaanderen Greg Van Avermaet heeft vandaag de virtuele Ronde van Vlaanderen gewonnen. De renner van het geplaagde CCC was vanop zijn rollen na 32 kilometer de beste van een select peloton. Z’n maatje Oliver Naesen moest zich tevreden stellen met de tweede plek, Nicolas Roche werd derde.

Omdat de échte editie van ‘Vlaanderen Mooiste' door de coronacrisis vandaag niet gereden kon worden, kropen dertien profrenners dan maar op hun rollen. Oliver Naesen, Alberto Bettiol, Greg Van Avermaet, Remco Evenepoel, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Wout van Aert, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Mike Teunissen, Michael Matthews, Nicholas Roche en Jasper Stuyven haspelden vanuit hun kot een parcours van 32 kilometer af. Er wachtten hen op dat parcours drie hellingen uit de finale van de Ronde: de Kruisberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg.

Bettiol, de winnaar van de Ronde van vorig jaar, schoot verschroeiend uit de startblokken. De Italiaan kreeg al snel het gezelschap van Remco Evenepoel en later kwamen ook Thomas De Gendt - vooraf misschien wel de topfavoriet - en Nicolas Roche aansluiten. Op Bettiol na geen renners die normaal tot de favorieten horen om de Ronde van Vlaanderen te winnen.

Stevige wattages

Greg Van Avermaet is dat wél. De olympische kampioen startte rustiger, maar kwam toch snel helemaal voorin aansluiten. De Waaslander draaide stevige wattages en reed iedereen al snel uit het wiel. Evenepoel, Naesen en co: allemaal zagen ze de oranje trui van ‘Gouden Greg’ steeds kleiner worden.

Van Avermaet bouwde z'n voorsprong gaandeweg uit, vooral op de Paterberg, en hij won uiteindelijk z’n eerste (virtuele) Ronde van Vlaanderen. Naesen probeerde de kloof in het slot nog te dichten, maar zijn uitval kwam te laat. De renner van AG2R won de sprint voor de tweede plaats wel voor Roche.

De 104de editie van Vlaanderens Mooiste, die vandaag moest plaatsvinden, werd medio maart al uitgesteld vanwege de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum, later dit jaar. “De nieuwe datum van de Ronde? Dat is afhankelijk van de Tour de France”, beklemtoonde Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, bij VTM Nieuws.

Van Avermaet: “In begin schrok ik van het tempo”

“Ik heb alles op de Pater gezet en nadien is het sterven tot aan de meet, net zoals in het echt”, vertelde Van Avermaet na afloop op één. “In het koersbegin schrok ik van het tempo, mijn hartslagen zijn lang niet meer zo hoog geweest en daardoor moest ik op de Kruisberg ook even lossen. Maar we hebben ons zeker geamuseerd, al hoop ik dat de echte Ronde in het najaar toch kan doorgaan”, aldus de olympische kampioen.

Vooraf werd er veel verwacht van fenomeen Remco Evenepoel. Het uithangbord van Deceuninck - Quick-Step startte fel, maar moest lossen bij Van Avermaets demarrage en werd pas zesde, op 1:42. “Ik zag Greg rechtstaan op de trappers en toen vroeg ik me af wat hij van plan was, maar uiteindelijk heeft hij dus gelijk gekregen. Het was echt ‘stoempen’ en dat is niet echt mijn grootste kwaliteit, om eerlijk te zijn. Ik heb nog alles gedaan om terug te komen, maar ze bleven voorop en toen was het voor mij ‘game over’.”

Wel handig om een half uurtje na de koers gewoon in uw eigen zetel te liggen. Proficiat @GregVanAvermaet #RVV2020 (ik probeer het nog eens tijdens de echte Ronde 😊) Wout van Aert(@ WoutvanAert) link