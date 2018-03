Van Aert kan Cavendish evenaren, de Nederlandse droogte en Nibali voor een krachttoer: met deze opmerkelijke weetjes zit je gebeiteld voor de Ronde GVS

31 maart 2018

07u30 1 Ronde Van Vlaanderen 'Vlaanderens mooiste' staat voor de deur. Morgen doen de beste klassieke renners van het Vlaamse voorjaar een gooi naar eeuwige roem. Volgt Philippe Gilbert zichzelf op? Triomfeert een buitenlander óf zetten revelaties Tiesj Benoot of Wout van Aert iedereen een hak? Met deze boeiende weetjes zit u gebeiteld voor de 102de editie van de Ronde van Vlaanderen.

Bisnummer voor Gilbert?

2 april 2017. Met een straffe solo schrijft Philippe Gilbert voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen achter z'n naam. Een fraaie stoot die nog luister kan bijgezet worden. Herhaalt de man van Quick.Step immers zijn huzarenstukje, voegt hij zich bij het illuster rijtje van krachtpatsers die twee opeenvolgende zeges boekten. Ook Romain Gijssels (1931-1932), Achiel Buysse (1940-1941), Fiorenzo Magni (1949-1950- 1951), Eric Leman (1972-1973), Tom Boonen (2005-2006), Stijn Devolder (2008- 2009) en Fabian Cancellara (2013-2014) wisten zichzelf op te volgen. Van alle actieve renners is 'Phil' samen met alleskunner Alejandro Valverde - die uiteindelijk tóch niet start - bovendien de enige die vier Monumenten wist te winnen (1x de Ronde van Vlaanderen, 1x Luik-Bastenaken-Luik en 2x de Ronde van Lombardije). Gilbert weet wat gedaan.

Unicum voor Sagan?

Dan moet hij wel afrekenen met misschien wel dé topfavoriet: Peter Sagan. Met een zege in Gent-Wevelgem vorige week fietste hij de twijfels van de buitenwereld naar de verdoemenis. Na zijn triomf in 2016 kan de Slovaak trouwens de eerste renner worden die tweemaal in de regenboogtrui 'Vlaanderens mooiste' naar zijn hand zet. Louison Bobet in 1955, Rik van Looy in 1962, Eddy Merckx in 1975 en Tom Boonen in 2006 lukten het één keer. Ook Sagan heeft een doel.

Kentering voor Van Avermaet?

Greg Van Avermaet won nog nooit de Ronde. Wél strandde hij twee keer op de dichtste ereplaats (2014 en 2017) en pronkte hij één keer op het laagste podiumschavotje (2015). Drie podiumplaatsen zonder één zege is een record die de kopman van BMC deelt met Leif Hoste, Sean Kelly, Frans Verbeeck en Marc Demeyer. Sep Vanmarcke en Niki Terpstra kunnen zich morgen aan dat jammerlijk rijtje toevoegen.

En nog zoveel meer

• Niki Terpstra kan een einde maken aan de Nederlandse droogte. Maar liefst 32 jaar is het geleden dat een noorderbuur mocht zegevieren. Triomfator in 1986: Adrie van der Poel. Gek is die gedachte niet, Terpstra is immers in bloedvorm. Na zijn zege in Parijs-Roubaix van 2014 kan de ancien van de blauwe Quick.Step-brigade tot de koop toe de derde Nederlander worden die beide races wint. Jan Raas en Hennie Kuiper gaven eerder het goede voorbeeld.

• En of Tiesj Benoot indruk maakt. De winnaar van de Strade Bianche is samen met Yves Lampaert (Dwars door Vlaanderen) de enige landgenoot tot nu toe die een eendagsonderneming van WoldTour-niveau wist te winnen. De man van Lotto Soudal kan zich trouwens nog wat meer in de geschiedenisboeken knokken. Nooit eerder won een renner in hetzelfde jaar de Strade en de Ronde van Vlaanderen. De laatste winnaar van Lotto dateert van 2003, toen triomfeerde Peter Van Petegem.

• Een ideale voorbereiding kende Oliver Naesen na zijn tuimelperte in Dwars door Vlaanderen niet. Toch zoekt de Belgische kampioen geen excuses: "Een specialist zei dat het pijn zal doen, maar dat ik niets kan kapotmaken door te starten." Naesen kan de achtste renner worden die in de tricolore trui wint, na Jef Dervaes (1929), Rik Van Steenbergen (1944 en 1946), Rik Van Looy (1959), Eric Vanderaerden (1985), Johan Museeuw (1993), Stijn Devolder (2008) en Philippe Gilbert (2017).

• Het zou ons verbazen, maar Arnaud Démare kan de vierde Fransman worden die de Ronde van Vlaanderen wint. Louison Bobet (1955), Jean Forestier (1956) en Jacky Durand (1992) haalden in het verleden de oppergaai binnen. Twee keer won een Duitser eerder: Rudi Altig en Steffen Wesemann trokken in respectievelijk 1964 en 2004 het laken naar zich toe. Met een John Degenkolb op de sukkel komt daar allicht geen verandering in. Michal Kwiatkowski kan dan weer de eerste Pool worden die het summum van het Vlaamse voorjaar binnenhaalt, terwijl Zdenek Stybar de eerste Tsjech zou zijn die zijn land een Monument schenkt.

• Wout van Aert (23) rijdt voor de eerste keer een Monument. De enige renner die bij zijn debuut een van de vijf meest bevochten wedstrijden van het internationale wielrennen wist te winnen was Mark Cavendish. In 2009 was hij in Milaan-Sanremo iedereen te slim af. Hij was meteen ook de laatste die een podiumplek veroverde bij het eerste opreden in een Monument.

• De laatste wielrenner die bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen meteen wist te winnen, was Jacky Durant in 1992. Met een tweede stek in 2004 was Leif Hoste de laatste hoofdrolspeler die het podium haalde bij zijn eerste optreden. De laatste winnaar van de Ronde én jonger dan 24 was Edwig Van Hooydonck (22) in 1989.

• Ook Vincenzo Nibali maakt zijn debuut in 'Vlaanderens mooiste.' Hij mikt op een zeer straf kunststukje. De Italiaan kan immers de derde renner worden die drie Monumenten na mekaar wint. Léon Houa (zette tussen 1892 en 1894 drie opeenvolgende edities van Luik-Bastenaken-Luik naar zijn hand) en Eddy Merckx (won in 1971 en 1972 achtereenvolgens Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en Milaan-Sanremo) slaagden er eerder in. Nibali won 'Il Lombardia' vorig jaar en trok dit jaar in Milaan-Sanremo aan het langste eind.

• Quick.Step Floors heeft in 2018 zeven van de tien eendagsraces op Belgische bodem op zak. De uitzonderingen: de Omloop (Astana met Michael Valgren Andersen), Kuurne-Brussel-Kuurne (Team LottoNL-Jumbo met Dylan Groenewegen) en Gent-Wevelgem (BORA-hansgrohe met Peter Sagan).