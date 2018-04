Van Aert: "Durfde niet reageren toen Terpstra ging" Nico Dick

01 april 2018

19u28

Bron: Eigen berichtgeving 73 Ronde Van Vlaanderen Applaus van tientallen fans aan het adres van Wout van Aert toen die na zijn knappe toptienplaats in de Ronde van Vlaanderen aan de teambus arriveerde. Hij was trouwens ook zelf in zijn nopjes. "Hier had ik vooraf voor getekend."

Wout van Aert volgde in zijn allereerste monument vlot de favorieten, maar gaf achteraf toe dat een gebrek aan ervaring hem af en toe wat parten speelde. "Zoals toen Terpstra vertrok op de Hotond", gaf hij als voorbeeld aan. "Ik durfde die inspanning op dat moment gewoon niet te doen omdat het nog zo ver was. Ik twijfelde wel. Had ik het gekund? Ja, maar beweren dat ik het had volgehouden, durf ik nu ook weer niet. Als je ziet hoe snel Nibali terugwaaide... Een ander voorbeeld was in volle finale, toen -richting Oudenaarde- Philippe Gilbert met Michael Valgren wegreed op zoek naar die derde podiumplaats. Ik twijfelde te lang, was volop aan het focussen op de sprint. Maar eigenlijk mag je in die laatste kilometers niemand meer laten rijden. Al zeker niet als er eentje van Quick.Step meespringt. Dat is jammer." (lees hieronder verder)

Dipje op Paterberg

Maar de Kempenaar was dus meer dan tevreden met zijn toptienplaats. "Het is natuurlijk meer zo verrassend als mijn prestatie in de Omloop. Toch had ik hier vooraf voor getekend. Alleen op de laatste keer Paterberg zakte ik er even door. Ik draaide de helling slecht op, moest me reppen om niet in de nadarhekken te rijden en verloor op die manier mijn cadans. Toen Jasper Stuyven en Oliver Naesen een gaatje moesten laten, had ik zelf ook de kracht niet meer om nog op te schuiven. Maar eenmaal boven hebben we met zijn drieën om beurten de kop genomen om de kloof weer snel te dichten."

In Parijs-Roubaix nog één keer alles geven

Van Aert heeft ondertussen acht van zijn negen voorjaarskoersen achter de rug. Volgende zondag sluit hij een lange periode van competitie af met Parijs-Roubaix. Ook daar hoopt hij op een toptienplaats. "Als het hier lukt, kan het misschien ook in Roubaix lukken. De conditie is nog altijd goed en dat moet ik nog een week kunnen rekken. In Parijs-Roubaix hoop ik onderweg zo veel mogelijk energie te sparen door goed over de kasseien te rijden. Denk ik, hé."

"Ach, eigenlijk is het moeilijk om er vooraf veel zinnigs over te zeggen. Ik weet, het klinkt afgezaagd, maar Parijs-Roubaix is toch weer iets nieuws. Dat ik er in het voordeel ben als crosser? Ik hoop het, maar ik kan je daar maar binnen zeven dagen het goede antwoord op geven. Ik kijk er in elk geval reikhalzend naar uit. En wat het daar ook wordt, mijn voorjaar kan nu al niet meer stuk."