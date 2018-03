Valverde imponeert bij doortocht: "Als hij een Vlaming was, dan had hij de Ronde van Vlaanderen al vier keer gewonnen" Mike De Beck

29 maart 2018

12u23 0 Ronde Van Vlaanderen Wat als Alejandro Valverde zich in zijn rijkgevulde carrière ook op de Ronde van Vlaanderen had gestort? Het is een vraag waar we mogelijk nooit een antwoord op krijgen. De alleskunner van Movistar past namelijk opnieuw voor 'Vlaanderens Mooiste'. Ook na zijn sterke prestatie gisteren in Dwars door Vlaanderen.

"Was Valverde een Vlaming geweest, dan had hij de Ronde van Vlaanderen al vier keer gewonnen", dixit Thijs Zonneveld. "Heeft iemand de pedalen van Valverde gezien? Want hij voelt ze niet meer", dixit Michel Wuyts in de live-uitzending van Dwars door Vlaanderen. "Die Valverde komt even kijken in Vlaanderen en kijkt vragend om zich heen waar iedereen mee bezig is", dixit Bram Tankink. "Daar gaan we nog veel van horen in de toekomst", luidde het met een kwinkslag bij Thomas De Gendt. Om maar even aan te geven hoe groot de bewondering was voor Alejandro Valverde na zijn puike prestatie in Dwars door Vlaanderen.

De - ondertussen bijna 38-jarige - Spanjaard stak in volle finale in een elitegroepje zelfs zijn neus aan het venster. Even schudden aan de boom. "Ik zag hem aanvallen op de Kluisberg. Ik dacht: 'Wat is dit?'", was ook Patrick Lefevere onder de indruk. "Hij is een fantastische renner. Voor zo'n renner kan je alleen maar chapeau zeggen." Valverde focust zich dit jaar opnieuw onder meer op de Waalse klassiekers. Met Luik-Bastenaken-Luik als hoofdvogel. Valverde kan er voor de vijfde keer in zijn carrière zegevieren en daarmee zou hij niemand minder dan Eddy Merckx evenaren. Merckx won La Doyenne liefst vijf keer. Daarna richt Valverde zijn vizier op de Tour de France en de Vuelta.

"Ik voel me niet minder dan toen ik jong was. Ik voel me zelfs beter", vertelde Alejandro Valverde. "Ik recupereer beter dan voorheen en het verlangen is even groot of groter. Ik ben super blij en ik voel me goed", aldus 'El Imbatido'.

Om dan nog af te sluiten met een tweet:

"In het huidige wielrennen heb je aan de ene kant renners die zich specialiseren op één aspect van de sport en die zich richten op enkele koersen in het jaar."

"En aan de andere kant heb je Valverde."

