Tom Boonen vergezelt Tiesj Benoot en co op training XC

31 maart 2018

16u30 1 Ronde Van Vlaanderen Morgen staat de hoogmis van het Vlaamse voorjaar op het programma: de Ronde van Vlaanderen. Het sein voor de troepen van Lotto-Soudal om vanochtend de benen nog eens los te rijden. Tiesj Benoot en co kregen tevens mooi gezelschap: Tom Boonen.

Boonen weet hoe je de Ronde moet winnen. Hij is met drie zeges (in 2005, 2006 en 2012) mederecordhouder. Benieuwd welke raad (Boonen is sinds kort adviseur van Lotto-Soudal) hij de renners nog gegeven heeft. En of het effect zal hebben. Afwachten. De Belgische WorldTour-formatie rekent in elk geval op man in vorm Tiesj Benoot. Zijn ploegmakkers morgen: Lars Ytting Bak, Jens Debusschere, Jasper De Buyst, Marcel Sieberg, Jelle Wallays en Frederik Frison.

@tomboonen1 joined @TiesjBenoot and the @Lotto_Soudal riders for the last relax training ride this morning! #RVV18 pic.twitter.com/HdrmyEKCpD Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link