29 maart 2018

Terwijl zijn collega's in Dwars door Vlaanderen gisteren een hele dag de regen trotseerden, trok Peter Sagan naar de kinesist. Naar Nieuwpoort bij Sabine De Leeuw, zijn vaste adres als hij in België is. Zondag weten we wat de beste voorbereiding was, want dan gaat hij in de Ronde van Vlaanderen op zoek naar zijn tweede triomf.