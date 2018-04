Terpstra op z'n paasbest: Nederlander voert met één verschroeiende demarrage fenomenaal nummer op in Ronde, Quick.Step raakt niet uitgefeest GVS

01 april 2018

17u07

32 jaar was het geleden dat een noorderbuur zegevierde in de Ronde van Vlaanderen. Wél, die statistiek mag in de prullenmand. Niki Terpstra heeft de 102de editie van 'Vlaanderens Mooiste' gewonnen. Eén verschroeiende demarrage op 25 kilometer van de meet bleek voldoende om ene Adrie van der Poel op te volgen. Oppermachtig. Avonturier Mads Pedersen werd een schitterende tweede, de winnaar van vorig jaar Philippe Gilbert won de sprint voor de derde plek.

"De Ronde is belangrijk omdat… ze belangrijk is." Wereldkampioen Peter Sagan vatte het aan de vooravond van editie nummer 102 ietwat flegmatiek maar wel perfect samen: dit is dé hoogmis van het Vlaamse voorjaar. Dat voelde je aan alles: 70.000 liefhebbers tekenden aan de start op de Antwerpse Grote Markt present, achttien hellingen en vijf kasseistroken lagen verdeeld over 265 heikele kilometers én een dozijn aan favorieten had de zinnen gezet op eeuwige roem. Tel daar het slechte humeur van de weergoden bij en je weet het wel: smullen geblazen. De maskers mochten definitief af. Money time!

Pechvogel Vanmarcke

Dat betekent ook: je sponsor van bij de eerste kilometer waar voor z’n geld geven. Van bij de start regende het immers aanvalspogingen, maar werden ze allemaal een halt toegeroepen omdat een of andere formatie de slag had gemist. Het gevolg: een aalvlug openingsuur met een gemiddelde van 46(!) km/u. De rotvaart zorgde voor onheil bij Sep Vanmarcke, de kopman van EF-drapac likte twee keer het asfalt. Edward Theuns gaf er wegens ziekte al helemaal de brui aan. Een dolle opener, maar na zeventig nerveuze kilometers gaf het peloton dan tóch groen licht. Iedereen tevree: landgenoten Michael Goolaerts, Aimé De Gendt en Dimitri Peyskens kregen Marco Haller, Pim Ligthart, Pascal Eenkhoorn, Floris Gerts, Jimmy Turgis, Filippo Ganna, Ivan Garcia Cortina en Ryan Gibbons mee. Elf stuks, dus.

De slijtage was na het hels begin enorm en dan moest de echte overlevingstocht nog beginnen. Op honderd kilometer van de finish kon met de iconische Muur van Geraardsbergen de finale immers helemaal aanvatten. In tegenstelling tot vorig jaar barstte het spektakel niet in alle hevigheid los, maar vier avonturiers maakten wél de oversteek naar de kopgroep. Op de Kanarieberg kieperden Tom Devriendt en Garcia Cortina nadien hun metgezellen overboord, de onvermoeibare Iljo Keisse controleerde de hele meute in een gedeisd peloton. Stilte voor de storm.

Bommetje Terpstra

Maar dan, het kaf van het koren, toch? Een tweede beklimming van de Oude Kwaremont en de Paterberg baarden nog een muis - al toonden Nibali en Van Aert dat ook met hen rekening moest gehouden worden - maar op de Koppenberg wilde toch één man de benen serieus testen. Niki Terpstra koos voor een fikse demarrage, onder impuls van de fameuze krachtinspanning zonderde op vijftig kilometer van het summum zich eindelijk het alomgekende elitegroepje af.

Alle grote namen waren present, het begon zo stilaan te jeuken. Ook bij Van Avermaet - wie nog twijfelde: ook hij was goed - maar zijn punch op de Taaienberg zaaide geen algehele paniek. Niet te vergeten: op dat moment reden nog steeds drie avonturiers op de voorposten van deze 102de editie van de Ronde van Vlaanderen. Niet Devriendt en Cortina, Mads Pedersen, Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle waren hen vooraan op kousen voeten komen aflossen.

Maar hun liedje was snel uit. Op 25 kilometer van de finish voelde alweer Terpstra het namelijk serieus kriebelen. Nibali dacht even mee te schuiven, maar de Nederlandse trein schoot helemaal in gang. Denkend aan zijn kunststukje in de E3 Harelbeke dreigde de Quick.Step-man niet meteen stil te vallen. De vluchters werden gegrepen, de man uit Beverwijl denderde er meteen op en over, terwijl de groep der favorieten in een mum van tijd een halve minuut kreeg aangesmeerd.

Sagan blijft hangen

Eén vedette kon Terpstra nog van de zege houden: Peter Sagan. Op de laatste hindernis van de dag - de laatste doortocht op de Paterberg - was het alles of niets voor de Slovaak. Na een verschroeiende acceleratie nestelde hij zich solo in de achtervolging. Terpstra versus Sagan, man tegen man, maar ook de wereldkampioen kreeg geen seconde af van de kloof van de oppermachtige Nederlander. Integendeel, hij werd gewoon weer ingerekend door het geklopte elitegroepje.

Ook Pedersen - een van de drie avonturiers waar Terpstra naar toe kletste - vocht voor wat hij waard was, maar de jonge Deen was ondanks een superdag geen maat voor een ontketende Terpstra. Op een kilometer of vijf kon de blauwe brigade van Patrick Lefevere al beginnen vieren, superlatieven kwamen net zoals de triomf van Gilbert vorig jaar ook nu simpelweg te kort. Pedersen werd beloond voor zijn aanvalslust en werd een knappe tweede, Gilbert klopte Valgren in de sprint voor de laatste podiumplek en maakte het Quick.Step-feest compleet.

Niki Terpstra doet het! Hij wint net als @AnnavdBreggen de Ronde van Vlaanderen! #RVV18 @NikiTerpstra @quickstepteam pic.twitter.com/dbKK3DaCZb Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Terpstra maakte zo een einde aan de Nederlandse droogte. Maar liefst 32 jaar was het geleden dat een noorderbuur mocht zegevieren. Triomfator in 1986: Adrie van der Poel. Bovendien is hij slechts de derde noorderbuur die de Ronde én Parijs-Roubaix wist te winnen. Jan Raas en Hennie Kuiper gaven eerder het goede voorbeeld.

Top 10

1. Niki Terpstra (Ned/QST)

2. Mads Pedersen (Den/TFS) op 0:11

*** 3. Philippe Gilbert (Bel/QST) 0:17

4. Michael Valgren (Den/AST) 0:20

*** 5. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 0:23

6. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:23

*** 7. Jasper Stuyven (Bel/TFS) 0:23

*** 8. Tiesj Benoot (Bel/LTS) 0:23

*** 9. Wout van Aert (Bel/VWC) 0:23

10. Zdenek Stybar (Tsj/QST) 0:23