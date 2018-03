Stuyven en Degenkolb complexloos naar Ronde: "Dúrven uitgaan van eigen kracht" Joeri De Knop

30 maart 2018

15u27 0 Ronde Van Vlaanderen Een gloriedag. Daar hoopt Jasper Stuyven zondag op in de Ronde van Vlaanderen. Met de conditioneel groeiende John Degenkolb en het Deense toptalent Mads Pedersen in steun. "Ja, Quick.Step is sterk. Maar ook wij kunnen onze rol spelen."

Aan het materiaal zal het zondag zeker niet liggen voor Jasper Stuyven en John Degenkolb. De Trek-tandem krijgt een paar gloednieuwe Bontrager Aeolus 6-wielen ingeklemd. Beter, sterker, stabieler. Nu de renners zelf nog. Hoewel: niets mis met de stabiliteit van de heer Stuyven. Overal top tien, tot dusver. Vierde in de Omloop, zesde in de E3 Harelbeke, negende in Gent-Wevelgem, tiende in Milaan-Sanremo en Dwars door Vlaanderen. Mooie reeks. Alleen: die ene grote zege, die hem voor de rest van zijn leven onsterfelijk zou maken, ontbreekt vooralsnog.

"Die toptienplaatsen zijn geen toeval. En het verschil met de winnaar was ook nooit echt groot", beseft hij. "Dat bewijst dat ik niet zo ver af ben van de absolute top. Wat ik nodig heb om zélf te winnen? Het gaat om details. Nog iets betere benen, wat meer frisheid in de finale. En vooral: een klein beetje geluk. Alle puzzelstukjes moeten op het juiste moment op de juiste plaats vallen. Maar goed: ik wil me ook niet té veel druk opleggen. Alles loopt goed."

Gloriedag

Stiekem hoopt Stuyven op een gloriedag in de Ronde van Vlaanderen. Niemand die er op dit moment echt bovenuit steekt, stelt hij vast. "Veel renners halen een hoog niveau. Ook ik. Uiteraard is er het sterke Quick.Step-blok. Die ploeg zal de koers hard maken. Samen met Bora en BMC. Maar ook wij kunnen onze rol spelen. Woensdag, in Dwars door Vlaanderen, plaatsten we drie pionnen in de top vijftien (Pedersen 5de, Stuyven 10de, Degenkolb 15de, red.). Ja, Quick.Step imponeert. Maar wie schrik heeft, krijgt slaag. Uitgaan van onze eigen kracht dus. Spelen met de kaarten die we hebben. En het slimmer proberen aan te pakken dan zij."

Stuyven kwam woensdag onder de indruk van Pedersen — "sterke kerel". Maar ook van Degenkolb, die door ziekte Milaan-Sanremo miste maar heel snel weer naar zijn vertrouwde niveau toegroeit. "Persoonlijk zie ik de Ronde van Vlaanderen als een lang en intensief 'opstapje' voor de komende weken. Mijn focus ligt eerder op Parijs-Roubaix en de Gold Race, waar ik een resultaat kan rijden. Daar blijf ik van overtuigd. Zondag stel ik me volledig in dienst van onze enige, onbetwiste kopman: Jasper. Ik probeer hem zo lang mogelijk bij te staan in de finale."

Waarom het in 'De Ronde' wel eens prijs zou kunnen zijn? Daar heeft Degenkolb zijn eigen theorie over. "Woensdag, in Dwars door Vlaanderen, reden we geen perfecte race. We moesten vanuit verloren positie terugvechten. Wat ons ook lukte, maar het kostte heel veel energie. Niet ideaal. Als we dat op weg naar Oudenaarde kunnen vermijden, zitten we goed. Zeker als we met dezelfde drie troeven kunnen spelen."