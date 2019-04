Stuyven en co beseffen het: “We moeten iets tonen” JDK

05 april 2019

07u20

Ronde van Vlaanderen Een tweede plaats voor John Degenkolb in Gent-Wevelgem. Meer kreeg Trek-Segafredo nog niet bij elkaar gefietst in het klassieke voorjaar. "Daar moet dringend verandering in komen", leeft het besef.

Jasper Stuyven put moed uit het gesprek met zijn psycholoog na de E3 - “ik zat echt diep”, maar geeft toe dat hij (nog) niet het supergevoel heeft van de lente van 2018, toen hij overal top tien reed. “Een beetje ‘in between’”, situeert hij zich. “En dat is niet ideaal. De klinkende resultaten die me vertrouwen moeten geven voor de Ronde en Parijs-Roubaix ontbreken. Al waren Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen wel bemoedigend. Meer dan een underdogrol dicht ik mezelf evenwel niet toe voor zondag. Maar als we koersen zoals in Gent-Wevelgem mogen we hoog mikken.”

‘We’, dat is naast hem en Degenkolb ook Mads Pedersen, vorig jaar tweede in de Ronde na Terpstra. “We moeten iets goeds tonen”, vindt de Deen. “En we blijven er ook in geloven dat dat kan lukken.” John Degenkolb weet wat het team te doen staat. “Onze collectieve kracht uitspelen. En sámen koersen. Met een duidelijk plan, zoals we dat op weg naar Wevelgem deden. Blijven vechten, kortom. Niet opgeven. Let’s give it another shot next two sundays. Laten we er nog twee zondagen iets proberen van te maken.”