Stijn Devolder begint aan zijn 17de Ronde: "Als ik met Wout in de finale raak, weet je nooit wat er mogelijk is" Nico Dick & Dries Mombert

29 maart 2018

08u49 0 Ronde Van Vlaanderen Stijn Devolder (38) staat zondag voor de 17de keer aan de start van 'Vlaanderens Mooiste'. Van het huidige peloton is er niemand die in de buurt komt van de West-Vlaming. "Ik ben niet echt bezig met cijfers. Maar toch... Het zou mooi zijn om Briek te evenaren." Dat kan dus ten vroegste in 2021. "Waarom niet? Ik voel me nog niet versleten."

Over 'OUD WORDEN'

"Het grootste nadeel van oud worden? Dat ik geen meerjarencontracten meer krijg. Zo gaat dat bij de meeste teams als je de dertig gepasseerd bent. Verder kan ik niet zeggen dat de tijd aan mij vreet. Weet je waarom de meeste renners afhaken in de herfst van hun carrière? Omdat ze het mentaal niet meer kunnen opbrengen om zelfopofferingen te doen. En dat is nu net mijn wapen. Ik heb er nog steeds geen moeite mee om zes uur op de fiets te zitten, al dan niet in de pletsende regen. Zo heb ik zondag na Gent-Wevelgem nog met de glimlach bijgetraind tot ik de kaap van de 300 kilometer rondde. Eigenlijk heb ik met ouder worden minder moeite om die lange trainingen af te werken. Ik fiets zo graag, heb nooit iets anders gedaan en wil het graag zo lang mogelijk blijven doen." Eén groot verschil met zijn jongere collega's: op een Instagram-account na is Devolder niet actief op social media. "Dat bestond vroeger niet. En ik heb er sowieso geen behoefte aan om veel van mezelf prijs te geven. Ik heb liever rust rondom mij."

