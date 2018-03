Sep Vanmarcke verlengt bij EF-Drapac en zit vol zelfvertrouwen: "Ik ga me flexibel opstellen" DNR en GVS

30 maart 2018

15u29

Bron: Eigen berichtgeving 11 Ronde Van Vlaanderen Sep Vanmarcke kan met een gerust hart naar de Ronde van Vlaanderen. Zijn Amerikaans team EF-Drapac breekt zijn contract open met twee jaar. Bovendien blaakt hij van het zelfvertrouwen. "Maar ik ga me flexibel opstellen."

Eerst en vooral goed nieuws voor Sep Vanmarcke. De 29-jarige renner verlengt zijn contract bij Cannondale-EF Drapac met twee jaar. Vanmarcke voelt zich heel goed bij de Amerikaanse wielerformatie en heeft van in het begin van zijn carrière een prima contact met manager Jonathan Vaughters. Beide heren werkten tussen 2011 en 2013 al eens samen en na vijf jaar in Nederlandse loondienst, keerde de Amerikaanse ex-prof vorig jaar terug naar Cannondale. Ook de Nederlander Sebastian Langeveld mag twee jaar langer zijn kunnen etaleren.

Voor de Ronde van Vlaanderen voelt Vanmarcke zich op zijn gemak. "Ik heb een goed voorjaar gehad tot nu toe en voel veel zelfvertrouwen. Toch zet ik Greg Van Avermaet en Peter Sagan nog een trapje hoger. Zij hebben al bewezen dat ze het kunnen afmaken op de belangrijke momenten en dat ze een goede sprint hebben."

Misschien wel het belangrijkste van het verhaal: de West-Vlaming gaat zich naar eigen zeggen flexibel opstellen. "Ik heb vooraf geen plannen. We weten niet hoe de koers gaat verlopen dus ik ga me flexibel opstellen. Ik moet aanvoelen wanneer ik mijn kans moet gaan. De ene keer is de beslissing er op de Oude Kwaremont, de andere maal fiets iemand weg op 50 kilometer van de meet. Het valt op voorhand niet te voorspellen."