Sagan vraagt meer weerwerk tegen Quick.Step: "Als andere renners dan niet ontwaken…"

Bron: Eigen berichtgeving 36 Ronde Van Vlaanderen Peter Sagan kon na de finish in Oudenaarde niet snel genoeg de teambus opzoeken: al bij de achtervolging van Niki Terpstra in de finale liet hij zijn onvrede voelen dat de andere favorieten onvoldoende samenwerkten: “Quick.Step profiteert van het tactisch steekspel.”

Wat als... Peter Sagan over net zo’n ijzersterk team als Quick.Step zou beschikken? Dat hij over ploegmaats zou beschikken die de finale van een klassieker als de Ronde mee kunnen controleren? Het is iets waarvan Sagan meestal alleen maar van kan dromen, de realiteit is dat hij vaak afhankelijk is van het koersgedrag van andere favorieten, met de nodige frustratie ook als de uitkomst dan slecht valt.

Maar nu klonk Sagan zo, een uurtje na de finish, fris gewassen: “I am ok, no frustration. Ik ben blij met mijn prestatie. Ik heb het maximum eruit gehaald. Maar er zijn ook heel wat dingen die ik niet kan veranderen…” (lees hieronder verder)

Thuisvoordeel

Dus toch iets dat hem van het hart moest over het koersverloop. Hij verpakte zijn kritiek zo: “Quick.Step verdient te winnen zoals ze rijden. Ze hebben vier renners die elkaar waard zijn op een heel hoog niveau (doelt op Gilbert, Terpstra, Lampaert en Stybar, red.) en die daarmee tactisch kunnen spelen. De andere ploegen hebben dat niet en werken niet genoeg samen om het Quick.Step moeilijk te maken. Het is heel lastig koersen in mijn positie in de groep. En als dan de andere renners niet ontwaken (zucht). Quick.Step profiteert van het tactisch steekspel tussen de andere favorieten. Nu, het gaat in de toekomst nog vaak zo zijn.”

Teammanager Ralph Denk van BORA-Hansgrohe begrijpt de bekommernis van Sagan: “Ik maak geen verwijten naar Peter. Hij was goed, maar wij hadden niet de sterkste ploeg vandaag. Burghardt, Oss en Bodnar hadden langer bij hem moeten zijn. Wanneer Terpstra met 50 seconden voorsprong aan de Oude Kwaremont begon, was dat te veel. De favorieten hebben teveel naar elkaar gekeken, maar dat wisten we.”

Quick.Step heeft zonder twijfel de sterkste ploeg, zegt Denk: “En in België heeft Quick.Step dan nog eens het thuisvoordeel zoals in het voetbal. Dat hebben wij niet. Wij rijden altijd in het buitenland. Dat thuisvoordeel geeft ze nog een extra motivatie.”

Sagan nieuwe leider in WorldTour-ranking

De wereldkampioen is wel de nieuwe leider in de WorldTour-ranking. De Slowaak neemt de eerste plaats over van de Spanjaard Alejandro Valverde. De Nederlander Niki Terpstra, die in Oudenaarde won, stijgt naar de vierde stek.

Sagan leidt met 1.126 punten, en houdt Valverde (1.049 ptn) achter zich. De Spanjaard nam niet deel aan de Ronde van Vlaanderen, maar reed een dag eerder in eigen land de GP Miguel Indurain. 'El Imbatido' won die wedstrijd.

Tiesj Benoot, achtste in de Ronde, stijgt van vier naar drie met 986 punten. Philippe Gilbert, die derde werd, staat zevende. Bij de ploegen blijft Quick.Step Floors ruim aan de leiding.

1. (2) Peter Sagan (Slk) 1126 ptn

2. (1) Alejandro Valverde (Spa) 1079

3. (4) Tiesj Benoot (Bel) 986

4. (16) Niki Terpstra (Ned) 972

5. (3) Daryl Impey (ZAf) 861,57

6. (6) Arnaud Démare (Fra) 827

7. (15) Philippe Gilbert (Bel) 820

8. (5) Elia Viviani (Ita) 817

9. (7) Simon Yates (GBr) 760

10. (8) Marc Soler (Spa) 745

...

11.(12) Jasper Stuyven (Bel) 560

12.(19) Greg Van Avermaet (Bel) 453,57

15.(10) Sep Vanmarcke (Bel) 625

21.(21) Oliver Naesen (Bel) 497

24.(22) Dries Devenyns (Bel) 400

26.(25) Yves Lampaert (Bel) 389

35.(36) Jurgen Roelandts (Bel) 315

41.(40) Jens Debusschere (Bel) 257

45.(43) Tim Wellens (Bel) 250

54.(50) Dylan Teuns (Bel) 200

62.(60) Edward Theuns (Bel) 147

86.(92) Julien Vermote (Bel) 87

108.(102) Pieter Serry (Bel) 60

113.(110) Thomas De Gendt (Bel) 58

138.(132) Bjorg Lambrecht (Bel) 41

152.(157) Maarten Wynants (Bel) 32

156.(152) Floris De Tier (Bel) 30

168.(170) Jasper De Buyst (Bel) 24

169.(165) Louis Vervaeke (Bel) 24

193.(230) Laurens De Vreese (Bel) 20

198.(190) Jens Keukeleire (Bel) 17

Ploegen

++ 1. (1) Quick-Step Floors (Bel) 4588 punten

2. (2) Mitchelton-Scott (Aus) 3154,99

3. (4) BMC (VSt) 2765,99

4. (3) Movistar (Spa) 2728

5. (5) BORA - hansgrohe (Dui) 2547

...

8. (8) Lotto Soudal (Bel) 1942

