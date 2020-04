Ronde van Vlaanderen streeft naar 11 oktober: pal tijdens Giro in hertekende kalender Joeri De Knop

16 april 2020

04u00 0 Ronde van Vlaanderen Zo, de UCI is er klaar mee. Deels, toch. Want met het ­inplannen van de klassieke Monumenten tussen de drie grote ronden en de kampioenschappen in, wacht nog het meest ingewikkelde deel van de puzzel. De Ronde streeft daarbij naar 11 oktober, pal tijdens de Giro. ­Vlaanderens Mooiste in herfstkleuren: u kijkt ernaar uit. Als... Covid-19 het toelaat.

Het was één van de acht nieuwe krachtlijnen, waarin de wekelijkse conferencecall met de Internationale Wielrenunie, de verenigingen van organisatoren (AIOCC) en teams (AIGCP), rennersvakbond CPA en de CEO’s van Flanders Classics (Tomas Van Den Spiegel) en grote­ronde-organisatoren ASO, RCS Sport en Unipublic gisteren resulteerde. De vijf klassieke Monumenten worden dit seizoen zéker nog gereden. Het is nu zoeken naar nieuwe data en, uiterlijk tegen 15 mei, een definitief concept. “We hebben een idee”, aldus Van Den Spiegel. “Maar het is niet zo dat die datum ­alleen door ons wordt bepaald. Dat gebeurt in gezamenlijk overleg. En vanuit een bepaalde logica. We proberen alle wedstrijden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.”

Volgens een betrouwbare bron in het WorldTour-peloton streeft Flanders Classics naar zondag 11 oktober. Niet tijdens de Tour dus, die bevestigd is van 29 augustus tot en met 20 september. Wel pal tijdens... de Ronde van Italië, die wellicht plaatsvindt van 3 tot en met 25 oktober. Mogelijk in verkorte vorm, al ziet Giro-baas Mauro Vegni dat niet zitten. Van Den Spiegel zelf houdt het bij “tijdens één van de drie grote ronden”. “Wat geen bezwaar is. Onderschat de impact van de Ronde niet. De belangrijkste eendagskoers van het jaar zuigt altijd wel voldoende aandacht naar zich toe. Waar en wanneer ze ook staat geprogrammeerd. (lacht) Hoe mooi zou het niet zijn mocht de Ronde kunnen uitgroeien tot het grootste ‘post-coronafeest’ van Vlaanderen?”

Oktober klassiekermaand? Zou zomaar kunnen. Zeker ook wat Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik betreft. Net als tal van andere belangrijke (Vlaamse) eendagskoersen — genre Gent-Wevelgem — die de UCI een nieuwe plaats op de internationale kalender wil gunnen. Voor de Italiaanse Monumenten ­lopen dan weer twee mogelijke pistes. ­Milaan-Sanremo en Ronde van Lombardije, in combinatie met de Strade Bianche, meteen na de Giro. Óf: enkel Lombardije eind oktober en de andere twee races in augustus, vóór de Tour dus. Vroeger kan in elk geval niet, want de UCI trekt de competitieloze periode in de WorldTour door tot 1 augustus (1 juli voor de andere koersen).

Knettergek, maar...

Augustus moet dan weer een voorbereidingsmaand worden, die de renners na de lange ­inactiviteitsperiode de kans biedt zich deftig klaar te stomen voor de Tour. Naast de ­Dauphiné wordt onder meer ook Tirreno-Adriatico ingepland, weliswaar in een mogelijk gereduceerde formule van 5 dagen in plaats van de gebruikelijke 7 à 8. Eén week voor de Tourstart zijn er de nationale kam­pioenschappen, met wellicht ook het BK tijdrijden in Koksijde op 20/8 en het weg-BK in Anzegem op 23/8. Het EK in Trento (Italië) behoudt nadien zijn datum (9-13 september), net als het WK in het Zwitserse Aigle/Martigny. Vreemd, dat laatste, aangezien de slotdag van de Tour dan wel samenvalt met het WK tijdrijden. Als dat maar niet tot een nieuw conflict komt tussen ASO en UCI. De start van de Vuelta, tot slot, zou eind oktober kunnen overlappen met het einde van de Giro. Ook het inkrimpen van de Ronde van Spanje tot maximaal 18 etappes en één enkele rustdag is een optie, omdat de UCI het wegseizoen niet langer wil rekken dan 15 november.

Knettergek, dit allemaal. Maar... “Zo kwamen we, proactief, toch tot een mooie voorlopige planning”, vindt Van Den Spiegel. “Met de ­nadruk op voorlopig. Want ik pleit voor realisme. Wat als de coronapandemie aanhoudt en straks ook augustus wordt gecanceld? Het is niet ondenkbaar. Dan komt deze ‘nieuwe waarheid’ weer helemaal onder druk te staan. En wordt het echt wel penibel, vrees ik...”

Lees ook: Van den Spiegel kijkt met bang hart naar nieuwe wielerkalender: “Dit kan nog helemaal fout lopen” (+)