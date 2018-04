RONDE VAN VLAANDEREN RETRO: Onstuimige volgwagens, een verduiveld sterke neoprof en een chasse-patate op de Hotond Dries Mombert

01 april 2018

Wielerhoogmis op Pasen. Voor ons het perfecte moment om in de recente geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag aan de beurt: Vlaanderens Mooiste anno 2015.

Voor het eerst sinds 2002 een Ronde van Vlaanderen zonder Tom Boonen of Fabian Cancellara. Dát is misschien wel de reden voor de karrenvracht favorieten op winst vandaag. De twee 'flandriens' verdeelden het afgelopen decennium de favorietenstatus simpelweg onder elkaar. In 15 jaar tijd gebeurde het slechts één keer dat beide grootheden niet present tekenden. Drie jaar geleden zou een Noor profiteren van dat gegeven. Verder een piepjonge Belg én een twijfelachtige hoofdrol voor enkele onstuimige volgwagens.

Starten met resem kanshebbers

"Heeren, vertrekt", liet stichter Karel Van Wijnendaele zich volgens de legende ontvallen aan de start van de Ronde van Vlaanderen. In 2015 was dat gewoon het traditionele pistoolschot op de Grote Markt in Brugge. Ook toen een resem favorieten. Sagan, Thomas, Van Avermaet, Vanmarcke, Kristoff en zelfs Bradley Wiggins vertrokken met ambitie voor hun tocht naar Oudenaarde.

Sir Bradley tegen de vlakte

Op de typische Vlaamse betonwegen meteen een ontsnapping van 7 moedige renners. Sergent, Gaudin, Frapporti, Bak, Matzka, Brammeier en een nog onbekende 21-jarige Nederlander: Dylan Groenwegen. Hun vlucht zou er uiteraard eentje voor de statistieken zijn. De aanwezigheid van Bradley Wiggins is dat ook. De eerste Britse Tourwinnaar uit de wielergeschiedenis komt al vroeg in de wedstrijd in aanraking met het asfalt en zou uiteindelijk geen rol van betekenis spelen.

Volgwagen maakt het al te bont

Op honderd kilometer van de aankomst plots opschudding. Vooraan is Jesse Sergent letterlijk weggevallen. De Nieuw-Zeelander wordt van de sokken gereden door een voorbijsnellende, neutrale volgwagen. Geen lieve beelden, zeker omdat er even later zich een nieuwe incident voor zou doen.

Greipel toont zich

Een opvallende man die zich toont op de Molenberg. Niemand minder dan Duitse kampioen André Greipel legt er met nog 80 kilometer te gaan duchtig de pees op. De sprinter van Lotto-Soudal rijdt in 2015 een opvallende Ronde van Vlaanderen. Na de Molenberg pakt hij ook uit op de Koppenberg. Greipel rijdt niet weg, maar helpt de gelederen uit te dunnen. De 'Gorilla' is er dit jaar niet bij door een sleutelbeenbreuk.

Volgwagen maakt het al te bont (bis)

Tussenin een nieuw incident met een volgwagen. Nu is Sébastien Chavanel het kind van de rekening. De Fransman gaat aan de kant van de weg postvatten terwijl de teamauto van FDJ remt om zijn renner bij te staan. Een volgwagen van Shimano is niet aandachtig en knalt vol op zijn voorganger. Chavanel krijgt een fameuze kwak en mag net als Sergent de koers voor even vergeten. Een smet op de wedstrijd, die ondertussen helemaal klaar is om los te barsten.

Uitval Lutsenko luidt finale in

Met nog een goeie 40 kilometer op de teller is het liedje van de laatste vluchter, Gaudin, uit. Dat is tegelijk het sein voor Lutsenko om het vuur aan de lont te steken. De Kazak raakt alleen voorop en anticipeert zo op de schermutselingen op de Taaienberg. In de aanloop naar de passage door Ronse komen Greg Van Avermaet en Nelson Oliveira aansluiten. De samenwerking verloopt stroef en zo is alles te herdoen met nog 3 hellingen op het menu.

20-jarige Benoot imponeert, Vanmarcke mist de boot

Op de Kruisberg-Hotond gaat het tempo met een ruk de hoogte in en daar is een piepjonge Belg mee verantwoordelijk voor. Tiesj Benoot voert op zijn twintigste mee de forcing met de grote kanonnen na meer dan 200 kilometer wedstrijd. Alle favorieten tekenen present, slechts eentje heeft de slag gemist. Sep Vanmarcke moet op de Hotond alle zeilen bijzetten om de aansluiting te maken naar het eerste peloton. Onze landgenoot nadert tot op 20 meter, spartelt, maar moet de beteren na zijn chasse-patate toch laten rijden. Een pijnlijk moment voor Vanmarcke.

Kristoff en Terpstra zingen duet

Net wanneer Vanmarcke ei zo na de aansluiting maakt, springt Terpstra immers weg. De Nederlander van Quick.Step krijgt de snelle Alexander Kristoff mee. De Noor won enkele dagen eerder autoritair de Driedaagse De Panne-Koksijde, maar Terpstra beslist toch om door te gaan met zijn veel snellere metgezel. Op naar de Oude Kwaremont.

Van Avermaet probeet op de Pater

Op de kasseien rond het Kwaremontplein verandert weinig aan de koerssituatie. Terpstra en Kristoff behouden hun voorsprong van een kleine halve minuut en stormen naar de Paterberg. Het is voor Terpstra de laatste kans om Kristoff overboord te kieperen en voor enkelen uit de achtergrond de ultieme mogelijkheid om nog iets aan de achterstand te doen. Van Avermaet toont zich de beste in de achtergrond en komt samen met Sagan boven op 20 tellen van het leidersduo.

Vijf renners in één beeld

Terpstra slaat even aan het twijfelen, maar blijft dan toch ronddraaien met Kristoff. De Nederlander leidde de dans op de laatste hindernissen, maar kreeg de Noor er maar niet af. Alles op een sprint dan maar, al moet de Quick.Step-renner er dan wel voor zorgen dat Van Avermaet en Sagan niet meer terugkeren. Een dubbeltje op zijn kant, want bij het ingaan van de laatste kilometer zijn 5 renners in één shot te vatten. Kristoff-Terpstra, Sagan-Van Avermaet en een verduiveld sterke Benoot.

De Stier van Stavanger viert

Een uitval in de laatste meters is de ultieme kans voor Terpstra, maar zover komt het niet. Kristoff controleert de sprint als een meester en snelt met enkele stevige lendenrukken naar winst. Terpstra moet vrede nemen met de tweede plaats, terwijl Sagan finaal nog moet afhaken bij Van Avermaet. Tiesj Benoot wordt in zijn debuutjaar meteen vijfde in de Ronde van Vlaanderen.