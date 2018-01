Ronde van Vlaanderen deelt wildcards uit: ploeg Van Aert is erbij, Pozzato en Chavanel ontbreken Dries Mombert

30 januari 2018

18u13 16 Ronde Van Vlaanderen De Ronde van Vlaanderen heeft de wildcards voor zijn 102de editie bekendgemaakt. Naast de 18 WorldTour-teams mogen ook 7 andere ploegen zich opmaken voor een deelname aan Vlaanderens Mooiste.

Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty Groupe-Gobert, Veranda’s Willems-Crelan, WB Aqua Protect Veranclassic, Cofidis, Vital Concept en Team Roompot, dat zijn de 7 teams die op 1 april dankzij een wildcard hun opwachting maken voor de Ronde van Vlaanderen. De organisatie had naar eigen zeggen heel wat aanvragen binnen, iets wat de keuze voor zeven teams extra bemoeilijkte.

Zo zien Filippo Pozzato en Sylvain Chavanal (beiden ooit nog op het podium van de Ronde) de klassieker aan hun neus voorbij gaan. Willier (Ita) en Direct Energie (Fra) grepen allebei naast een wildcard en moeten op 1 april dus andere oorden opzoeken om aan koersen toe te komen. Sowieso een dreun voor Pozzato en Chavanel, zeker gezien ze vorig jaar allebei nog in de top tien van de wedstrijd finishten.

Heuglijker nieuws dan weer voor Wout van Aert. De wereldkampioen veldrijden wil dit voorjaar graag proeven van het klassieke werk en mag met Veranda's Willems-Crelan nu ook dromen van de Ronde van Vlaanderen. Naast Van Aert kan het team met Stijn Devolder trouwens ook nog op een tweevoudige winnaar (2008 en 2009) rekenen.

WB Aqua Protect Veranclassic maakt dan weer zijn debuut in Vlaanderens Mooiste. De Waalse tegenhanger van Sport Vlaanderen-Baloise mikt met Franklin Six, het neefje van wijlen Frank Vandenbroucke, vooral op jongere talenten. Al zijn er met Kenny Dehaes en Maxime Vantomme wel twee duidelijke speerpunten. Ook Vital Concept is nieuw, zij beschikken met Coquard, Boeckmans en De Backer eveneens over een aantal gevestigde waarden. Cofidis, Team Roompot, Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise waren er vorig jaar al bij.