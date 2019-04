Ronde-organisator Wouter Vandenhaute in onze zaterdagkrant: “Bettiol? Die gaat niet winnen” MG/JS

07 april 2019

18u00 8 Ronde van Vlaanderen Opvallende quote in ons weekendinterview met Ronde-organisatoren Wouter Vandenhaute en Thomas Van Den Spiegel. In een passage over de mogelijke winnaar en het mogelijke droomscenario zegt de sterke man van Flanders Classics dat net Bettiol de Ronde niet zal winnen.

Wie of wat komt er in het droomscenario voor?

Van Den Spiegel: “Je kunt erover discussiëren of Sagan, Naesen en Van Avermaet in 2017 zonder die val boven op de Oude Kwaremont waren teruggekeerd op Gilbert...”

Vandenhaute: “Patrick (Lefevere, red.) hoort dat niet graag, maar natuurlijk waren ze teruggekomen.”

Van den Spiegel: “Ik ben zelf topsporter geweest. Je mag geen enkele topsporter zijn moment de gloire ontnemen. Wie zijn wij om te zeggen: ‘Dit is geen mooie winnaar’?”

Vandenhaute: “Ondanks het feit dat ik overtuigd ben dat ze waren teruggekeerd, vind ik Gilbert de terechte winnaar van de Ronde van 2017. Ik wil dat de beste wint. En het wordt niet per se mooier als dat een Vlaming is. Ik heb enorm genoten van Sagan in Gent-Wevelgem. Sagan is als een half wrak aan de Tirreno begonnen, maar zondag reed hij een fantastische koers. Hou hem maar serieus in de gaten. En Pedersen ook.”

Voor een breder publiek is het toch van belang dat nog een keer een Belg wint, zeker na zo’n lange periode van droogte? Gaan jullie zondag niet vloeken als Bettiol of Langeveld wint?

Vandenhaute: “Die gaan niet winnen.”

Dat bedoelen we: in hoeverre garandeert de parcoursopbouw dat Langeveld of Bettiol niet kan winnen?

Vandenhaute: “Kijk naar de erelijst van de Ronde van Vlaanderen, toen ze nog op de Muur van Geraardsbergen reden en finishten in Meerbeke: Wesemann, Nuyens, Ballan, Bortolami - je kreeg dat soort winnaars. Wat hebben we nu, na de parcourswijziging en de finish die naar Oudenaarde is gebracht? Boonen, Cancellara, Kristoff, Sagan, Gilbert en Terpstra.”

Dat is een prachtig rijtje. Maar is het nu toch al hopen op Wout van Aert?

Vandenhaute: “Ik sluit niet uit dat Van Aert wint. Hij kan zich ongelooflijk positioneren, hij koerst zeer verstandig. Als het hem lukt, is dat fantastisch voor Vlaanderen. Dan hoop ik dat hij daarna nog veel meer grote prijzen pakt. Zoals Bernard Hinault, die Gent-Wevelgem won, helemaal in het begin van een grote carrière.”