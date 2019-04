RONDE KORT. Team Sagan wil monument - Nieuw exploot Van der Poel? - AG2R blijft alle pijlen richten op Naesen Redactie

06 april 2019

17u51

Bron: Belga

AG2R blijft alle pijlen richten op Naesen: “Het gaat steeds beter met hem”

Oliver Naesen werd ziek na Gent-Wevelgem vorige week vrijdag en zit nu aan de antibiotica om zijn probleem met de luchtwegen, het begin van een bronchitis, op te lossen. De Waaslander trok donderdag op verkenning met zijn teamgenoten en deed dat warm ingeduffeld. De vraag is of de oud-Belgisch kampioen voldoende hersteld is om een prachtprestatie neer te zette in de Ronde van Vlaanderen. Volgens de ploegleiding gaat het alsmaar beter.

“Het is altijd jammer ziek te worden net voor een grote wedstrijd zoals de Ronde van Vlaanderen”, begon sportdirecteur Gilles Mas. “Na de laatste training ging het al beter, maar in de Ronde van Vlaanderen moet je 110 procent fit zijn. De motivatie en gedrevenheid is er wel bij Oliver. Bovendien draag hij het mythische rugnummer 51 (onder meer het nummer waarmee Eddy Merckx in 1969 zijn eerste Tour won, red.). Dat kan misschien nog meer helpen dan de antibiotica.”

De ploeg blijft intussen al haar pijlen op Naesen richten. “Er is afgesproken dat Oliver Naesen onze kopman blijft”, aldus Mas. “Ook al hebben we Stijn Vandenbergh en Silvan Dillier in de rangen, de strategie blijft dezelfde. Alles voor Oliver Naesen. Hij kan voor eigen volk altijd iets meer.”

Stijn Vandenbergh trok na de ploegverkenning van vrijdag nog eventjes naar huis om daar in alle rust en kalmte te focussen op de Ronde van Vlaanderen. Vandaag vervoegde hij de troepen in het hotel in Beveren. “Sinds het begin van de klassiekers is mijn conditie goed, maar ik kende wel mijn deel van de pech waardoor ik mijn goede vorm niet kon tonen met goede resultaten”, legde Vandenbergh uit. “Tijdens de E3 Harelbeke reed ik lek op het meest slechte moment. Ik moest toen een pak energie verbruiken om terug bij de kop van de wedstrijd aan te sluiten. Dat bekocht ik naarmate de kilometers vorderden. In Gent-Wevelgem maakte ik een immense fout door op een slechte positie aan de Kemmelberg te beginnen. Ik kan niet wachten tot de start van de Ronde van Vlaanderen. Voor een Vlaming is dit dé koers van het jaar. Er staat een enorm aantal toeschouwers langs de kant. Wil je in de Ronde van Vlaanderen goed presteren, dan is parcourskennis wel aan de orde. Het komt erop aan de eerste 200 kilometer niet te veel energie te verspelen. De finale ligt in de laatste 50 kilometer. Daarin valt de beslissing.”

Corendon-Circus hoopt op nieuw exploot van Mathieu van der Poel

Met Mathieu van der Poel heeft het procontinentale Corendon-Circus één van de topfavorieten binnen haar rangen. Stijn Devolder, winnaar in 2008 en 2009 van ‘Vlaanderens Mooiste, is de ervaren wegkapitein. Roy Jans, Gianni Vermeersch, Dries De Bondt, Otto Vergaerde en de Deen Lasse Norman Hansen vervolledigen het zevental.

“Mathieu van der Poel voelt zich goed”, blikte ploegleider Michel Cornelisse vooruit. “Zeker na die mooie overwinning van afgelopen woensdag in Waregem. Hij blijft dezelfde simpele en leuke jongen van weleer die nog steeds geniet op de koersfiets. Je moet hem laten koersen en dan straalt hij. Eigenlijk zouden we hem nog naar het baanwielrennen moeten krijgen of cyclobal. Daar wordt hij dan wellicht ook Nederlands kampioen in. Kijk, Mathieu krijgt bij ons nu eenmaal de vrijheid te doen waar hij zin in heeft. Wil hij plots mountainbiken, dan moet hij dat maar doen. Veldrijden? Waarom niet? Op de weg? Ga je gang. Steek hem in een andere ploeg dan worden hem allerlei regeltjes opgelegd. Bij Corendon-Circus is hij nog relatief vrij.”

De Ronde van Vlaanderen is met 267 kilometer wel 83 kilometer langer dan Dwars door Vlaanderen, de wedstrijd die Mathieu van der Poel afgelopen woensdag won. “Dat is zo”, vervolgde Cornelisse. “Maar vergeet ook niet dat de aanloop naar de eigenlijke finale van De Ronde ook wel 120 kilometer lang is. De wedstrijd begint pas echt bij de eerste beklimming van de Oude Kwaremont. Waregem was dan maar 182 kilometer, ik zag wel een pak renners total loss over de eindmeet komen. De ploeg staat te popelen om er morgen aan te beginnen. Door de prestaties van Mathieu van der Poel groeien veel van onze mannen boven zichzelf uit. We gaan morgen van start om te winnen met Mathieu. Al zijn we ook al blij met onze winst in Dwars door Vlaanderen, een WorldTour-koers. Veel andere, grotere, ploegen staan op dat vlak nog droog. En worden we morgen tiende, dan rijden nog wij met een glimlach naar huis omdat we collectief ons best hebben gedaan.”

Peter Sagan: “Druk? Er is geen druk”

Peter Sagan kan nog niet veel klinkende resultaten voorleggen daags voor de Ronde van Vlaanderen. De drievoudige wereldkampioen start zondag met slechts één overwinning op zak. “Druk, druk? Altijd die zelfde vragen, neen ik heb geen stress”, verklaarde hij zaterdag in het Mercure Hotel in Roeselare, waar hij met z’n team BORA - hansgrohe verblijft.

Sagan won dit seizoen nog maar één keer, een rit in de Tour Down Under, midden januari. Voorts moest hij vrede nemen met drie tweede plaatsen en twee derde plaatsen. In Milaan-Sanremo eindigde hij als vierde, na een periode van ziekte. Teammanager Ralph Denk gaf tijdens het persmoment mee dat de lat hoog ligt. “We zijn enkel tevreden met winst in een monument dit voorjaar.”

Dan zijn nog drie kansen voor Sagan: de Ronde, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, waar hij wellicht ook start. “Het is waar dat ik andere jaren al betere resultaten kon voorleggen”, geeft Sagan toe. “Maar meer stress heb ik daar niet door. Ik kan er niets aan veranderen dat het zo is. Wat is druk? Ik ga mijn best doen zondag, net zoals mijn team en dan zien we wel waar we eindigen.”

Sagan werd ziek tijdens een hoogtestage in Sierra Nevada, verloor enkele kilo’s en reed de Tirreno-Adriatico op halve kracht. Toch wist hij nog een vierde plaats uit de brand te slepen in Milaan-Sanremo. Daarna trok hij naar België voor de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem, zijn eerste koersen dit seizoen op Vlaamse bodem. “Het was weer even wennen aan deze manier van koersen. Het ging snel, op die smalle baantjes, het drummen en dergelijke. In Harelbeke heb ik afgezien, in Gent-Wevelgem verging het mij al beter. Nu kijk ik uit naar de Ronde en Roubaix.”

Bora - hansgrohe start met een sterk team, al zag het wel Jempy Drucker en Oscar Gatto uitvallen. “Dat hoort bij de koers”, relativeerde Sagan. “Het is jammer dat ze er niet bij zijn, maar andere jongens nemen nu hun plaats in. Ik heb hard gewerkt de voorbije winter en de voorbije weken om hier top te zijn. We zullen zien of mijn conditie goed is of niet goed. Dat vertellen de resultaten. Als ik win, dan was mijn conditie goed, als ik niet win, dan is ze slecht. Dat ik niet als de grote favoriet start, hoeft niet slecht te zijn. Misschien zal ik nu niet diegene zijn waar iedereen naar kijkt in de koers, al maak ik me geen illusies. Ik rijd hoe dan ook mijn eigen koers en mik op het beste resultaat.”

BORA - hansgrohe wil een monument

Teammanager Ralph Denk was duidelijk op het persmoment van BORA - hansgrohe. “We willen een monument winnen”, sprak de Duitser. “De ambitie is groot. Vorig jaar is het ons gelukt. Dit jaar willen we opnieuw zo’n grote zege.”

Peter Sagan won in 2018 Parijs-Roubaix. Dit jaar was Milaan-Sanremo al een duidelijk doel, maar eindigde hij als vierde. Er komen nog kansen in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, een koers die hij normaal zal betwisten, maar waar de Slovaak pas voor de eerste keer aan de start komt. “Op zich mogen we al heel tevreden zijn met dit seizoen”, stelde Denk. “We behaalden elf zeges met zes verschillende renners. Ik ben al heel tevreden over hoe het loopt en nu kijken we uit naar de belangrijkste week van het jaar.”

“Mijn renners zijn er klaar voor. Uiteraard is het jammer dat Jempy Drucker en Oscar Gatto de Ronde zullen missen door blessures, maar dat is wielrennen. We kunnen er niet veel aan veranderen. We zijn alleszins klaar voor de Ronde en hebben er alles aan gedaan om hier top te zijn.

“Je moet de lat altijd hoog leggen en dat is dit jaar, met deze ploeg die sterker is dan vorig jaar, niet anders. Vorig jaar wonnen we Roubaix, nu willen we opnieuw een monument. Is dat de Ronde, dan is dat de Ronde, maar het mag ook op een ander moment.”

Renners van Wanty-Gobert krijgen wake-up call: “Voorlopig heel zwakjes”

De Wanty-Gobertploeg van Hilaire Van Der Schueren kwam tot op heden ontgoochelend voor de dag in de Vlaamse voorjaarskoersen. Met Aimé De Gendt werd in de GP Samyn wel een tweede plaats geboekt. Timothy Dupont flitste naar een respectievelijk vijfde plaats in de Bredene-Koksijde Classic en een derde plaats in de GP Denain. Dupont start niet in de Ronde en wordt gespaard voor de Scheldeprijs van komende woensdag.

“Het is niet goed en ja we hebben al wat gevloekt op de mannen”, gaf sportdirecteur Steven De Neef mee. “Onze klimmers doen het wel goed maar wat betreft onze klassieke renners, dat is zwakjes. We hebben al meer dan één keer de koppen bij elkaar gestoken. In maart gingen we nog eens op trainingskamp. Normaal zou het moeten loslopen. Ik hoop dat ze morgen een klik maken en dat we echt vertrokken zijn. Diverse mannen kregen al een wake-up call. Aan Frederik Backaert, Tom Devriendt, Andrea Pasqualon, Xandro Meurisse, Ludwig De Winter, Loïc Vliegen en Aimé De Gendt om ons zondag te verrassen. Toen De Gendt tweede werd in de GP Samyn dacht ik echt dat we vertrokken waren. Niet dus.”

Alexander Kristoff is kopman UAE Team Emirates, Jasper Philipsen moet ervaring opdoen

De Noor Alexander Kristoff is de kopman van UAE Team Emirates voor de Ronde van Vlaanderen. De winnaar van Gent-Wevelgem triomfeerde in 2015 in Vlaanderens Mooiste. Bij UAE Team Emirates start zondag ook één Belg, Jasper Philipsen. Hij rijdt de Ronde in de eerste plaats om te leren.

“Alexander Kristoff heeft een goede generale repetitie in de benen door Gent-Wevelgem al op zijn naam te schrijven. Voor morgen zijn er wel andere namen die naar voren komen”, verklaart Allan Peiper. “Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen kan je qua moeilijkheidsgraad niet vergelijken, ook al was die eerstgenoemde koers bijzonder zwaar door de manier waarop er een heel de dag gestreden werd. Het is wel zo dat Alexander heel goed voor de dag komt in wedstrijden van 250 kilometer.”

Jasper Philipsen is ook van de partij. “Philipsen start in Antwerpen om te leren. Hij moet werken voor de ploeg. Die jongen is nog maar 21 jaar. Hij heeft nog een lange carrière voor de boeg en nog een hele weg af te leggen. Jasper moet zijn voeten op de grond houden. Hij heeft tijd om te groeien en bij ons zit hij daarvoor in de juiste ploeg. Zondag moet hij alles opslorpen, om zo nog wat meer ervaring op te doen”, besluit Peiper.

Team Dimension Data tekent voor toptiennotering

Het is nog niet het seizoen geworden van Team Dimension Data. Echte resultaten bleven nog uit. Sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx hoopt de factor geluk de komende wedstrijden nu wel eens aan zijn kant te hebben. Zorgen maakt de Oost-Vlaming zich niet.

“De ploeg is goed, maar er is altijd wel iets dat ervoor zorgt dat goede resultaten uitblijven”, stelt Heynderickx vast. “Kijk naar afgelopen woensdag. Er is die neutralisatie. Men ging vertrekken, dan stopt men weer en uiteindelijk wordt de koers dan toch op gang geschoten. Onze mannen zaten daar wat te ver achteruit. Na een valpartij was het helemaal over en zaten ze in een geslagen positie. Op naar de volgende koers, denk je dan. En die komt er nu zondag aan met de Ronde van Vlaanderen. Voor een toptiennotering teken ik direct. Maar resultaten krijg je nu eenmaal niet op bestelling en zeker in De Ronde niet.”

“We hebben het met de Ronde van Vlaanderen over één van de lastigste koersen van het hele seizoen”, vertelt Bernhard Eisel. “In een wedstrijd als de Ronde heb je geen tijd om je te verstoppen. Daarin is het altijd volle gas. Wij doen het voorlopig niet zo denderend met de ploeg in de Vlaamse voorjaarskoersen en ik hoop dat daar zondag al verandering in kan komen. Edvald Boasson Hagen is onze kopman en daaronder staan Michael Valgren en ikzelf.”

“De aanloop naar de eerste helling van de dag is lang”, vervolgde Eisel. “Er zitten dan al 150 kilometer in de benen en dan moet de eigenlijke Ronde van Vlaanderen nog beginnen. Alles heeft te maken met positionering. Het juiste moment vinden om in de juiste groep te zitten en noem maar op. Het komt er op aan de kopmannen steeds perfect naar voren te brengen, zodat ze de eerste 180 kilometer nog geen trap te veel hebben moeten geven. De sfeer in onze ploeg blijft ondanks alles zeer goed. De motivatie is nog steeds groot en we willen vechten voor elkaar. Nu nog hopen op een mooi resultaat.”

Jolien D’hoore viert rentree in haar “favoriete koers”

Jolien D’hoore viert morgen haar rentree in het peloton in de Ronde van Vlaanderen. De 29-jarige renster van Boels-Dolmans liep op 15 maart een sleutelbeenbreuk op in de Drentse Acht. “Zo blij net op tijd klaar te zijn voor mijn favoriete koers”, twitterde e ze vandaag. “Maar ik zal meer dan ooit de steun van iedereen nodig hebben.” Drie weken na haar val is D’hoore dus weer van de partij. In 2015 werd de Oost-Vlaamse tweede in Vlaanderens Mooiste, achter Elisa Longo Borghini.

So excited to be back just in time for my favorite race!🇧🇪 #comeback https://t.co/G4IQlxZyB8 Jolien D'hoore(@ JolienDhoore) link

Roelandts en wereldkampioen Valverde speerpunten bij Movistar

Voormalig Belgisch kampioen Jürgen Roelandts en regerend wereldkampioen Alejandro Valverde zijn de speerpunten bij Movistar in de Ronde van Vlaanderen. De 38-jarige Spanjaard debuteert in Vlaanderens Mooiste. Een betere begeleider dan Roelandts in die tocht door Vlaanderen kan Valverde zich niet wensen. Roelandts sukkelt, sinds Milaan-Sanremo, nog steeds met de sinussen.

"Juist daarom sta ik niet op de top van mijn echte kunnen", verklaarde Roelandts na een laatste trainingstocht in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. "Ik hoop dat ik in de finale nog kan meespelen, maar echt forceren zit er voor mij niet in. Samen met Alejandro moet ik de eer hoog houden voor Movistar. Eerlijk gezegd denk ik dat hij een beter resultaat zal neerzetten. Die last aan de sinussen heeft er echt wel ingehakt. Ik zal dan ook zijn gids zijn. Hij mist parcourskennis, maar een man met zijn kwaliteiten drijft altijd wel boven".

Het is geleden van 2016 dat nog eens een renner in de regenboogtrui de Ronde van Vlaanderen kon winnen. Toen slaagde Peter Sagan daarin. "Als wereldkampioen word je sowieso altijd in een favorietenrol gestoken, ik heb echter één zeer groot nadeel. Ik ken deze wedstrijd hoegenaamd niet", liet Valverde optekenen. "Ik heb geen parcourskennis en iedereen zegt me dat dit onontbeerlijk is om een goede Ronde te rijden. Ik bekeek wel een pak filmpjes en kreeg hier en daar goede raad. Dat is nog altijd wat anders dan vrijwel uit het hoofd weten wat er achter een volgende bocht staat te gebeuren. Ik ben blij dat ik de beslissing nam om de Ronde van Vlaanderen te rijden. Ik zou mijn carrière niet willen afsluiten zonder die koers aangevinkt te hebben. Hoe ik ga presteren? Dat zal je zondagavond wel zien. Ik hoop alvast het beste, maar ben zeker geen specialist voor dit soort werk", besloot de Spanjaard.

Trek-Segafredo met twee oud-winnaressen aan de start

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen is aan zijn 16e editie toe. Met Coryn Rivera (Team Sunweb), Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), Marianne Vos (CCC-Liv), Ellen van Dijk en Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) komen er vijf oud-winnaressen aan de start in Oudenaarde. Er dienen 159,2 kilometer, doorspekt met tal van kasseizones en 10 hellingen, afgelegd te worden. Anna van der Breggen verdedigt haar titel niet. Haar teamgenoten bij Trek-Segafredo, Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk, hopen wel een tweede keer te zegevieren. De Nederlandse won afgelopen woensdag nog Dwars door Vlaanderen.

“We verkenden het parcours terdege, dus dat mag voor ons geen geheim meer zijn. De finale werd aangepast en dus denk ik dat op de Kanarieberg dit jaar wel eens het sleutelmoment van de wedstrijd zou kunnen liggen”, verduidelijkte Van Dijk. “Die overwinning in Waregem deed wel bijzonder veel deugd. Het geeft me nog wat meer vertrouwen voor morgen. En in de Ronde kan ik nog terugvallen op Elisa Longo Borghini, die net als ik ook al eens mocht proeven van de overwinning in Vlaanderens Mooiste. Graag zou ik, net als in 2014, nog eens het zegegebaar willen maken in Oudenaarde.”

Bij Trek-Segafredo kunnen ze ook nog terugvallen op de Finse Lotta Lepistö en vooral Elisa Longo Borghini, die in 2015 de Ronde van Vlaanderen won. “Ik moet Ellen van Dijk bijtreden dat op de Kanarieberg de beslissing wel eens zou kunnen vallen”, stelde de Italiaanse. “Het zou ons als team alvast beter uitkomen, mochten we met een kleine groep naar Oudenaarde afstevenen. Daarna zouden we in de finale onze ploegtactiek kunnen uitspelen. Ik voel me alvast goed en trek me op aan mijn achtste plats die ik afgelopen woensdag behaalde in Waregem.”