RONDE KORT. D'Hoore viert verrassend rentree - Roelandts en wereldkampioen Valverde speerpunten bij Movistar

06 april 2019

14u41

Team Dimension Data tekent voor toptiennotering

Het is nog niet het seizoen geworden van Team Dimension Data. Echte resultaten bleven nog uit. Sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx hoopt de factor geluk de komende wedstrijden nu wel eens aan zijn kant te hebben. Zorgen maakt de Oost-Vlaming zich niet.

“De ploeg is goed, maar er is altijd wel iets dat ervoor zorgt dat goede resultaten uitblijven”, stelt Heynderickx vast. “Kijk naar afgelopen woensdag. Er is die neutralisatie. Men ging vertrekken, dan stopt men weer en uiteindelijk wordt de koers dan toch op gang geschoten. Onze mannen zaten daar wat te ver achteruit. Na een valpartij was het helemaal over en zaten ze in een geslagen positie. Op naar de volgende koers, denk je dan. En die komt er nu zondag aan met de Ronde van Vlaanderen. Voor een toptiennotering teken ik direct. Maar resultaten krijg je nu eenmaal niet op bestelling en zeker in De Ronde niet.”

“We hebben het met de Ronde van Vlaanderen over één van de lastigste koersen van het hele seizoen”, vertelt Bernhard Eisel. “In een wedstrijd als de Ronde heb je geen tijd om je te verstoppen. Daarin is het altijd volle gas. Wij doen het voorlopig niet zo denderend met de ploeg in de Vlaamse voorjaarskoersen en ik hoop dat daar zondag al verandering in kan komen. Edvald Boasson Hagen is onze kopman en daaronder staan Michael Valgren en ikzelf.”

“De aanloop naar de eerste helling van de dag is lang”, vervolgde Eisel. “Er zitten dan al 150 kilometer in de benen en dan moet de eigenlijke Ronde van Vlaanderen nog beginnen. Alles heeft te maken met positionering. Het juiste moment vinden om in de juiste groep te zitten en noem maar op. Het komt er op aan de kopmannen steeds perfect naar voren te brengen, zodat ze de eerste 180 kilometer nog geen trap te veel hebben moeten geven. De sfeer in onze ploeg blijft ondanks alles zeer goed. De motivatie is nog steeds groot en we willen vechten voor elkaar. Nu nog hopen op een mooi resultaat.”

Jolien D’hoore viert rentree in haar “favoriete koers”

Jolien D’hoore viert morgen haar rentree in het peloton in de Ronde van Vlaanderen. De 29-jarige renster van Boels-Dolmans liep op 15 maart een sleutelbeenbreuk op in de Drentse Acht. “Zo blij net op tijd klaar te zijn voor mijn favoriete koers”, twitterde e ze vandaag. “Maar ik zal meer dan ooit de steun van iedereen nodig hebben.” Drie weken na haar val is D’hoore dus weer van de partij. In 2015 werd de Oost-Vlaamse tweede in Vlaanderens Mooiste, achter Elisa Longo Borghini.

So excited to be back just in time for my favorite race!🇧🇪 #comeback https://t.co/G4IQlxZyB8 Jolien D'hoore(@ JolienDhoore) link

Roelandts en wereldkampioen Valverde speerpunten bij Movistar

Voormalig Belgisch kampioen Jürgen Roelandts en regerend wereldkampioen Alejandro Valverde zijn de speerpunten bij Movistar in de Ronde van Vlaanderen. De 38-jarige Spanjaard debuteert in Vlaanderens Mooiste. Een betere begeleider dan Roelandts in die tocht door Vlaanderen kan Valverde zich niet wensen. Roelandts sukkelt, sinds Milaan-Sanremo, nog steeds met de sinussen.

"Juist daarom sta ik niet op de top van mijn echte kunnen", verklaarde Roelandts na een laatste trainingstocht in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. "Ik hoop dat ik in de finale nog kan meespelen, maar echt forceren zit er voor mij niet in. Samen met Alejandro moet ik de eer hoog houden voor Movistar. Eerlijk gezegd denk ik dat hij een beter resultaat zal neerzetten. Die last aan de sinussen heeft er echt wel ingehakt. Ik zal dan ook zijn gids zijn. Hij mist parcourskennis, maar een man met zijn kwaliteiten drijft altijd wel boven".

Het is geleden van 2016 dat nog eens een renner in de regenboogtrui de Ronde van Vlaanderen kon winnen. Toen slaagde Peter Sagan daarin. "Als wereldkampioen word je sowieso altijd in een favorietenrol gestoken, ik heb echter één zeer groot nadeel. Ik ken deze wedstrijd hoegenaamd niet", liet Valverde optekenen. "Ik heb geen parcourskennis en iedereen zegt me dat dit onontbeerlijk is om een goede Ronde te rijden. Ik bekeek wel een pak filmpjes en kreeg hier en daar goede raad. Dat is nog altijd wat anders dan vrijwel uit het hoofd weten wat er achter een volgende bocht staat te gebeuren. Ik ben blij dat ik de beslissing nam om de Ronde van Vlaanderen te rijden. Ik zou mijn carrière niet willen afsluiten zonder die koers aangevinkt te hebben. Hoe ik ga presteren? Dat zal je zondagavond wel zien. Ik hoop alvast het beste, maar ben zeker geen specialist voor dit soort werk", besloot de Spanjaard.

Trek-Segafredo met twee oud-winnaressen aan de start

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen is aan zijn 16e editie toe. Met Coryn Rivera (Team Sunweb), Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), Marianne Vos (CCC-Liv), Ellen van Dijk en Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) komen er vijf oud-winnaressen aan de start in Oudenaarde. Er dienen 159,2 kilometer, doorspekt met tal van kasseizones en 10 hellingen, afgelegd te worden. Anna van der Breggen verdedigt haar titel niet. Haar teamgenoten bij Trek-Segafredo, Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk, hopen wel een tweede keer te zegevieren. De Nederlandse won afgelopen woensdag nog Dwars door Vlaanderen.

“We verkenden het parcours terdege, dus dat mag voor ons geen geheim meer zijn. De finale werd aangepast en dus denk ik dat op de Kanarieberg dit jaar wel eens het sleutelmoment van de wedstrijd zou kunnen liggen”, verduidelijkte Van Dijk. “Die overwinning in Waregem deed wel bijzonder veel deugd. Het geeft me nog wat meer vertrouwen voor morgen. En in de Ronde kan ik nog terugvallen op Elisa Longo Borghini, die net als ik ook al eens mocht proeven van de overwinning in Vlaanderens Mooiste. Graag zou ik, net als in 2014, nog eens het zegegebaar willen maken in Oudenaarde.”

Bij Trek-Segafredo kunnen ze ook nog terugvallen op de Finse Lotta Lepistö en vooral Elisa Longo Borghini, die in 2015 de Ronde van Vlaanderen won. “Ik moet Ellen van Dijk bijtreden dat op de Kanarieberg de beslissing wel eens zou kunnen vallen”, stelde de Italiaanse. “Het zou ons als team alvast beter uitkomen, mochten we met een kleine groep naar Oudenaarde afstevenen. Daarna zouden we in de finale onze ploegtactiek kunnen uitspelen. Ik voel me alvast goed en trek me op aan mijn achtste plats die ik afgelopen woensdag behaalde in Waregem.”