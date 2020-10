Roger De Vlaeminck: “Van Aert was 30% beter dan Van der Poel en wint zondag de Ronde” Joeri De Knop

13 oktober 2020

07u20 0 Ronde van Vlaanderen Opnieuw rivaliteit in de koers. Na Gent-Wevelgem gingen de poppen even aan het dansen toen Wout van Aert zijn ergernis richting Mathieu van der Poel in niet mis te verstane woorden uitsprak. Roger De Vlaeminck, superfan van Wout én Mathieu, wikt en weegt.

Eén zaak maakte Gent-Wevelgem Roger De Vlaeminck zondag duidelijk. "Van Aert was 30% beter dan Van der Poel. De hele koers lang. Vooral bergop merkte je het verschil. Mathieu moest alle zeilen bijzetten om niet te lossen bij Wout. Door zijn geweldige verbetenheid gebeurde dat ook niet. Maar ik zie nu een veel betere Van Aert dan vóór zijn zware valpartij in de Tour. Nóg sneller aan de streep, nóg kwieker bergop - ook al zal hij de Ronde van Frankrijk nooit winnen. Terwijl Van der Poel niet de Van der Poel is van het klassieke voorjaar 2019. Valt hij niet in de Ronde van Vlaanderen, had hij hem dán al gewonnen."

Komende zondag wordt dat een stuk ingewikkelder, vreest De Vlaeminck. "Ik heb die jongens allebei even graag. Maar ik denk uiteraard 'Belgisch'. En dus zie ik Van Aert winnen. Als hij gespaard blijft van tegenslag. En het verstandiger aanpakt dan in Gent-Wevelgem. Hij moet zich iets meer gedeisd houden. Zijn aflossingsbeurten doen, evenredig aan die van de concurrentie, en niet constant demarreren. Pas op de laatste Paterberg, op 15 kilometer van de finish, mag hij alle remmen losgooien. Zeg het hem maar, met mijn groeten. (lacht) Maar verplicht hem vooral tot niets."

Eigen schuld

De Vlaeminck heeft zowel Van Aert als Van der Poel heel hoog zitten. 'Entre les deux son coeur balance.' Toch volgt hij in dit geval de ergernis van Van Aert niet. "Zo zit koers en onderlinge rivaliteit nu eenmaal in elkaar. Het was Wouts eigen schuld. Hij moest toch niet bang zijn voor Van der Poel? Mathieu had al een paar keer een gat moeten toerijden. Dat kostte energie. Piepedood, zat hij. Dan is het normaal dat je in het wiel kruipt. Zo deed ik het destijds zelf bij Merckx of Maertens, als ik moe was. Aanklampen en ze alsnog proberen te verslaan in de sprint. Dat laatste was Mathieu zeker niet gelukt in Wevelgem. Wout had vol moeten doorrijden en Mathieu gewoon zijn kopbeurten laten doen. Hij had het altijd gehaald.”

