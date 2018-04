Renners duiden Tony Martin aan als schuldige van massale valpartij in de Ronde: "90% van de renners vindt hem niet leuk" Mike De Beck

03 april 2018

21u01

Bron: Twitter 13 Ronde Van Vlaanderen 98 kilometer van de meet werd het peloton plots opgeschrikt door een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Bij de slachtoffers onder meer Oliver Naesen en Stijn Devolder, maar ook Antoine Duchesne. Hij was de renner van Groupama-FDJ die in de gracht duikelde. De Canadees heeft ondertussen ook een schuldige gevonden. Niemand minder dan Tony Martin.

A big crash in the peloton involving @OliverNaesen and @stijndevolder79 ! #RVV #RVV18 pic.twitter.com/Y3vIRPjGzP Ronde Van Vlaanderen(@ RondeVlaanderen) link

In de aanloop naar de Muur van Geraardsbergen ging het tempo met een ruk de hoogte in en was het drummen geblazen in het pak. Letterlijk en figuurlijk dan, want een massale valpartij kon niet vermeden worden. Antoine Duchesne vloog met zijn tweewieler de gracht in en balde zijn frustraties samen in een tweet. "Wat er gebeurt als Tony Martin niet gepasseerd wil worden. Hij duwde me recht de gracht in", duidde de Canadees meteen een zondebok aan.

Zijn ploegmakker Jacopo Guarnieri sprong mee in de dans. "Ik wil Tony Martin feliciteren voor de hoogst intelligente beweging die de crash van Duchesne heeft veroorzaakt. Goed gedaan", klonk het sarcastisch. Guarnieri en Duchesne zouden 'Vlaanderens Mooiste' uiteindelijk niet uitrijden.

Davide Cimolai (48ste in de Ronde), ook niet toevallig een renner van Groupama-FDJ, deed er nog een schepje bovenop. "Hij zou alleen maar individuele tijdritten moeten rijden... 90 % van de renners vindt hem niet leuk." Daarmee alludeerde de Italiaan op de absolute specialiteit van Tony Martin. 'Der Panzerwagen' is namelijk viervoudig wereldkampioen tijdrijden. In de Ronde van Vlaanderen werd hij dit jaar 63ste.

What happened when @tonymartin85 doesn’t want to get passed. squized me right into the ditch #RondevanVlaanderen #classy https://t.co/AOPVFMI17d Antoine Duchesne(@ tonythetiger_1) link

I would like to congratulate @tonymartin85 for the extremely intelligent move that caused the crash of @tonythetiger_1 !! Well done!! 👏👏👏👏 Jacopo Guarnieri(@ jacopoguarnieri) link

He should just do the individual time trial.. The 90% of riders don’t like him Davide Cimolai(@ cimo89) link