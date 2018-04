Quick.Step-ploegleider Peeters pleitte voor totaalcontrole en strakke regie: "Niemand mocht wegrijden in eerste 70 kilometer" Joeri De Knop

01 april 2018

20u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ronde Van Vlaanderen Waarom het zo lang duurde voor vluchters de vrije ruimte kregen in de Ronde van Vlaanderen, vroeg u zich ongetwijfeld af. Antwoord: Quick.Step zette het blok erop. "Bewust", pleitte ploegleider Wilfried Peeters voor totaalcontrole.

‘Niemand mag weg in de eerste 70, 80 kilometer’, was het duidelijke order vanuit de volgwagen. "Een bewuste tactiek", lichtte Peeters toe. "Laat je al na vijf kilometer een groepje vertrekken, dan daalt automatisch een soort van rust over het peloton neer. Net dát wilden we vermijden. We hielden er constant de schwung in, wat de koers ook harder maakte. Dat was in ons voordeel."

Het geeft aan hoe stevig Quick.Step Floors de koers in een houdgreep hield. Totaalcontrole, was het. Van kilometer één tot en met 265. "Héél even hebben we de euforie wat moeten temperen en bijsturen. Maar op de Koppenberg viel alles terug in de juiste plooi. We stuurden Stybar vooruit op de Taaienberg, vervolgens namen Terpstra en Gilbert het over." Met Terpstra uiteindelijk als belangrijkste troef. "De beste, in die situatie", vond Peeters. "Niki is in topvorm. Als je hem dan ook nog eens op het juiste moment op de juiste plaats krijgt, is hij onklopbaar. Hij fietst ongelooflijk hard, verteert een helling en kan solo finishen."

First person to make a congratulatory phone call to @NikiTerpstra following his #RVV18 win? His mother 😊 pic.twitter.com/0MqZWOadVT Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Boerenjaar

Toch hield Peeters op Kruisberg/Hotond even zijn hart vast. "Ik ging ervan uit dat Nibali Niki op het asfalt zou lossen. Het omgekeerde gebeurde zowaar! Daar verraste hij me. We waren sterk genoeg in de breedte, hielden een super-Gilbert en een super-Stybar als alternatieven achter de hand. Maar het bleek uiteindelijk niet nodig. Eenmaal Niki weg, kwamen we in een perfecte situatie terecht."

En zeggen dat Peeters zich na het Vlaamse openingsweekend nog behoorlijk boos had gemaakt op een makke Terpstra. "Terecht toen", vindt hij nog steeds. "Niki gaf dat zelf ook toe. Maar hij antwoordde met de pedalen. Een paar dagen later al, in Le Samyn. Onlangs nog, in de E3 Harelbeke. En nu ook in de Ronde van Vlaanderen." Waarmee 2018 nú al een boerenjaar mag worden genoemd voor de ploeg.

"Goh, ik ben wel wat gewend. Het gouden Mapei-tijdperk, weet je. Maar dit is vergelijkbaar, ja. Na de tweede plaats van Viviani in Gent-Wevelgem moesten we uitleggen waar en waarom het fout was gelopen. Dat was veelbetekenend voor onze dominantie, vond ik. Maar goed, je mag nog zó vaak winnen in het voorjaar, afgerekend word je toch altijd op de klassieke Monumenten. Logisch. Als we geklopt worden door een sterkere tegenstander, kunnen we daar mee leven. Maar voorlopig zie ik ze niet, de sterkere concurrenten. Dus blijven we hier op teren. En genieten!"