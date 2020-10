Pogacar beëindigt seizoen: toch geen Ronde van Vlaanderen voor Tourwinnaar

06 oktober 2020

15u45

Tourwinnaar Tadej Pogacar komt dit seizoen niet meer in actie, zo maakt UAE Emirates bekend. De 22-jarige Sloveen zou oorspronkelijk zijn seizoen op 18 oktober afsluiten met de Ronde van Vlaanderen, maar heeft nu al nood aan een pauze. Pogacar werd zondag nog derde in Luik-Bastenaken-Luik.

De Sloveen won dit jaar als tweede jongste renner ooit de Ronde van Frankrijk door in de voorlaatste rit zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) uit de gele trui te rijden. Naast de gele trui won hij ook de bolletjestrui en de witte trui. Hij was daarmee de eerste renner sinds Eddy Merckx die drie truien won in La Grande Boucle.

Pogacar na foutieve spurt Alaphilippe derde in L-B-L:

