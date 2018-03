Podiumplaatsen-experts stellen Van Avermaet gerust in Rondedroom: "Chill, Greg, komt wel goed" Joeri De Knop

28 maart 2018

06u00 1 Ronde Van Vlaanderen Drie Ronde-podia in vier jaar, maar nooit op het hoogste trapje: Sean Kelly (61) en Leif Hoste (40) weten hoe het voelt. Voor ‘lotgenoot’ Greg Van Avermaet is het een kwestie van tijd, geloven ze. "Op een dag lukt het hem."

Doen die opeenvolgende ereplaatsen niet meer pijn dan deugd?

Kelly: "Ze frustreren, dat klopt. De sterke klassieke coureur die ik was wilde toch minstens één keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen hebben gewonnen. Dat je eens tweede wordt: oké. Met die tweede misser kan je ook nog leven. Maar na de derde keer ‘net niet’ vloek je de kasseien uit de grond, geloof me. (lacht) Voor Greg is ‘De Ronde’ het allerhoogste goed. Zo gaat dat met Vlaamse renners. Zij worden geboren met een droom, voeden de ambitie vanuit de kinderwieg. Van Avermaet hoeft zichzelf niet meer te overtuigen, hij wéét dat hij deze wedstrijd kan winnen. Chill dus, Greg. Rustig blijven, je ding doen zoals altijd en de best mogelijke race rijden. Teren op je ervaring — je weet als de beste waar de cruciale punten liggen — en je sterke team. En hopen op die superdag. En vooral niet aan het piekeren slaan en beginnen nadenken over alle mogelijke scenario’s. Want dan maak je jezelf compleet gek."

