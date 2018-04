Oranje boven: Nederlandse Van der Breggen soleert naar de zege in Ronde voor vrouwen Redactie

01 april 2018

15u26 0 Ronde Van Vlaanderen Anna van der Breggen heeft haar palmares nog wat aangedikt. De 27-jarige Nederlandse reed zonet solo over de streep in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Op 26 kilometer van de finish ging ze er alleen vandoor en niemand zag haar nog terug. We kregen zelfs een volledig Nederlands podium.

De Waalse Pijl, de Giro Rosa, olympisch kampioene, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Het palmares van Anna van der Breggen oogde al indrukwekkend. Vandaag voegt ze daar nog de Ronde van Vlaanderen aan toe. Op een schitterende manier overigens. De 27-jarige renster snelde in volle finale weg van een kleine kopgroep en begon aan haar tijdrit. Haar voorsprong schommelde zelfs rond de minuut, al was het bij momenten toch nog even spannend. Van der Breggen hield echter iedereen achter zich en bolde solo over de streep.

Om het Nederlands feestje helemaal compleet te maken, snelden Amy Pieters en Annemiek van Vleuten respectievelijk naar nummer twee en drie. Eén en twee dus voor Boels - Dolmans Cycling Team. De derde stek was dus voor de ploegmate van Jolien D'hoore bij Mitchelton-Scott.