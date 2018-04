Oranje boven: Nederlandse Van der Breggen soleert naar de zege in Ronde voor vrouwen Redactie

01 april 2018

15u26 1 Ronde Van Vlaanderen Anna van der Breggen heeft haar palmares nog wat aangedikt. De 27-jarige Nederlandse reed solo over de streep in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Op 26 kilometer van de finish ging ze er alleen vandoor en niemand zag haar nog terug. We kregen zelfs een volledig Nederlands podium.

De Waalse Pijl, de Giro Rosa, olympisch kampioene, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Het palmares van Anna van der Breggen oogde al indrukwekkend. Vandaag voegt ze daar nog de Ronde van Vlaanderen aan toe. Op een schitterende manier overigens. De 27-jarige renster snelde in volle finale weg van een kleine kopgroep en begon aan haar tijdrit. Haar voorsprong schommelde zelfs rond de minuut, al was het bij momenten toch nog even spannend. Van der Breggen hield echter iedereen achter zich en bolde solo over de streep.

Om het Nederlands feestje helemaal compleet te maken, snelden Amy Pieters en Annemiek van Vleuten respectievelijk naar nummer twee en drie. Eén en twee dus voor Boels - Dolmans Cycling Team. De derde stek was dus voor de ploegmate van Jolien D'hoore bij Mitchelton-Scott. Oranje boven, want ook Chantal Blaak (vijfde) en Ellen van Dijk (zevende) nestelden zich in de top tien. Vijf noorderburen dus bij de eerste tien.

Van bij de start lag het tempo zeer hoog. Dat deerde diverse rensters niet om een aanval trachten op te zetten. Het was Nathalie van Gogh die na zowat 45 km alleen voor het peloton ging uitrijden. De Nederlandse sprokkelde snel een voorsprong van zowat één minuut bijeen. In de grote groep werd het tempo opgetrokken en ter hoogte van de kasseizone van de Holleweg, na 63 km, smolt alles opnieuw samen.

In aanloop naar de Muur van Geraardsbergen had een zware valpartij plaats in het peloton. Bij de voornaamste slachtoffers waren Chloe Hosking en Roxane Fournier. Hierdoor trokken verbrokkelde groepjes de Muur, de zesde van elf hellingen in deze Ronde van Vlaanderen, op. Op 55 km kwam alles weer samen.

Net voor de Kruisberg trokken Amalie Dideriksen en Elena Cecchini in de aanval maar ook zij kregen geen vrijgeleide. Het sein dan voor Anna van der Breggen, met nog zo'n 28 km voor de boeg, om te versnellen. Ellen van Dijk trachtte haar karretje aan te hangen maar slaagde daar niet in. Ashleigh Moolman trok op de Oude Kwaremont op haar beurt in haar eentje op jacht naar de eenzame leidster maar zag al snel het zinloze van haar poging in.

Van der Breggen vatte de beklimming van de Paterberg, de laatste helling van de dag op 13 km van de finish, aan met een voorsprong van 1:10 op een viertal met Amy Pieters, Annemiek van Vleuten, Katarzyna Niewiadoma en Ashleigh Moolman. De Nederlandse kwam niet meer in de problemen. Achter haar sloten Ellen van Dijk, Chantal Blaak, Megan Guarner, Malgorzata Jasinska en Lisa Brennauer aan bij de groep met Annemiek van Vleuten. In de sprint voor de tweede plaats was Pieters sneller dan Van Vleuten.

"Laatste lange eind was verschrikkelijk. Je gaat tien keer dood"

"Ik voelde me heel goed maar de Ronde van Vlaanderen winnen is toch iets speciaals", reageerde de renster van Boels-Dolmans. "Bovendien pakken we met de ploeg één en twee", verwees ze naar de tweede plek van ploegmaat Amy Pieters.

De olympisch kampioene van Rio trok ten aanval in aanloop naar de Kruisberg. "Ik had dat vooraf zo gepland. Het was inderdaad nog ver van de finish maar er kwamen ook nog de Oude Kwaremont en Paterberg. Stokte het bij mij, dan was het voor iemand anders van de ploeg want we waren met velen aanwezig in de kop van het peloton. Maar ik zong het uit tot het einde."

"Aan het lange stuk richting Oudenaarde leek maar geen einde te komen. De wind stond gelukkig in de zij zodat ik de vaart erin kon houden. Winst in deze Ronde van Vlaanderen geeft mijn palmares alvast een pak meer glans. Je gaat tien keer dood, maar dat geeft niet.", besloot de Nederlandse.

Erelijst van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen:

2004: Zoufiua Zabirova (Kaz)

2005: Mirjam Melchers-van Poppel (Ned)

2006: Mirjam Melchers-van Poppel (Ned)

2007: Nicole Cooke (GBr)

2008: Judith Arndt (Dui)

2009: Ina-Yoko Teutenberg (Dui)

++ 2010: Grace Verbeke (BEL)

2011: Annemiek van Vleuten (Ned)

2012: Judith Arndt (Dui)

2013: Marianne Vos (Ned)

2014: Ellen van Dijk (Ned)

2015: Elisa Longho Borghini (Ita)

2016: Elizabeth Armitstead (GBr)

2017: Coryn Rivera (VSt)

2018: Anna van der Breggen (Ned)