07 april 2019

Ga jij supporteren langs het parcours van De Ronde van Vlaanderen? Of misschien kampeer je al enkele dagen langs één van de mooiste plekjes van Vlaanderens Mooiste. Heb je een mooi spandoek in elkaar geknutseld of ga je verkleed met een hele groep vrienden? Stuur ons dan jouw leukste filmpje naar video@hln.be.