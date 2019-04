Niki Terpstra over Ronde: "Het mag nu echt gaan beginnen” Merijn Casteleyn

06 april 2019

14u15

De Nederlander Niki Terpstra is klaar voor De Ronde van Vlaanderen. Die wielerklassieker won hij vorig jaar. Ook dit jaar is hij klaar voor de wielerwedstrijd, zegt hij. Voor het eerst in negen jaar rijdt Terpstra in een ander truitje dan dat van Quick-Step, de ploeg waarmee hij ook Parijs-Roubaix won. De Nederlander rijdt nu voor een Frans team.