Niki Terpstra in the mix: beluister het volledig repertoire van de nieuwe Ronde-winnaar Mike De Beck

02 april 2018

14u22 51

Niki Terpstra en Nederlandse songteksten: het is een meer dan geslaagd huwelijk. Ook na zijn straffe zege in de Ronde van Vlaanderen zette de Nederlander zijn overwinning kracht bij met een nummer. Gisteren dompelde hij 'Liefde Voor Muziek' van Raymond van het Groenewoud om tot 'Liefde voor de Koers'. Van het Groenewoud passeerde uiteraard niet als enige de revue bij de krachtpatser van Quick.Step Floors. Ook Henny Vrienten en Herman Brood, 2 Unlimited, Jebroer en Dio kregen een speciale vermelding in de flashinterviews van Terpstra. Beluister hieronder het volledige reperoire. Niki Terpstra in the mix.