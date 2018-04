Nibali onder de indruk van de Ronde: "Zoiets heb ik nog nooit gezien. Het voelde aan alsof ik in een wasmachine reed" Mike De Beck

02 april 2018

16u12

Bron: Cycling Weekly/Cycling Today 0 Ronde Van Vlaanderen Vincenzo Nibali sloeg allerminst een modderfiguur in zijn eerste Ronde van Vlaanderen. In volle finale streed de Italiaan zelfs nog mee in de vuurlinie, maar kon hij de stoomtrein Niki Terpstra uiteindelijk niet volgen. De 'Haai van Messina' was alvast wel onder de indruk van 'Vlaanderens Mooiste'.

"Het was mijn eerste keer hier", stak Nibali van wal. "Het voelde aan alsof ik in een wasmachine aan het rijden was. Ik zag af op elke helling alsof het een sprint was. Ik zag dan ook dat je in een goede positie moet zitten op elke helling. Anders betaal je dat cash."

"Een strijd vanaf de eerste kilometer"

Tot zover dus de eerste kennismaking van Nibali met de belangrijkste voorjaarskoers op de Vlaamse wegen. "Het was een bijzondere koers. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Van het begin tot het einde stonden er fans langs de weg. Ik had zes uur lang stress en was ook zo lang gefocust. Ik wist niet waar ik aan begon, want dit was een race die ik tot nu alleen maar op televisie had gezien. Het was een strijd vanaf de eerste kilometer. Ik verwachtte een rustig tempo in het eerste deel, maar het was levendig van bij de start."

Toch liet Nibali zich niet zomaar kisten. Op 28 kilometer van de streep dropte de Siciliaan aan bommetje in een poging om aansluiting te maken met de vluchters. De armen los op het stuur. Enkel Niki Terpstra kon volgen en wanneer de Nederlander er op zijn beurt een snok aan gaf, plafonneerde Nibali. "Ik had een beetje schrik om aan te vallen, maar ik wou een poging wagen. Wanneer Terpstra naar mij kwam, kon ik alleen maar proberen om in zijn wiel te blijven hangen. Want eerlijk, hij reed aan een enorm hoog ritme. Dan zeiden mijn benen neen."

Nibali bolde uiteindelijk als 24ste over de streep. Zeker geen slecht debuut dus voor de Italiaan. Daar bleef het gisteren niet bij, want Nibali trok meteen naar de luchthaven. Hij zette koers naar Bilbao waar vandaag de Ronde van het Baskenland van start is gegaan.