Naesen steendood na terugkeer valpartij: "Het was een serieuze impact: al de gellekes in mijn zakken waren ontploft" Bart Fieremans

01 april 2018

19u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ronde Van Vlaanderen Het geluk kiest momenteel niet de kant van Oliver Naesen. Een terugkeer na een valpartij naar de groep van de favorieten kostte teveel krachten om in de finale nog een rol van betekenis te spelen: “Mag het volgende week in Parijs-Roubaix ook eens meezitten?’, zo houdt Naesen er toch de moed nog in: “Want mijn conditie zit goed.”

De valpartij gebeurde in de aanloop van de Muur van Geraardsbergen waarbij Naesen geen kant meer opkon: “We gingen net opschuiven, en ik zeg: ‘Pas op, want hier begint ‘subiet’ een fietspad.' Onze mannen wisten het wel, we gaan een beetje naar opzij, maar dan haakt er ene voor mij. Het is altijd aan mijne kant dat ze vallen…" De averij bij Naesen was minder erg dan in Dwars voor Vlaanderen woensdag, maar toch: “Ik ben op mijn rug gevallen. Het was een serieuze impact, want al mijn gellekes die in mijn zakken zaten, zijn volledig ontploft. Mijn beide ellebogen deden zeer, en ik voelde nog mijn knieën van woensdag.”

Naesen verloor bij de val kostbare tijd. Hij noemde het zelf “bijna een mirakel” dat hij weer aansluiting kon vinden met de groep der favorieten: “Het kostte me enorm veel kracht. Ik weet nog dat ik vorig jaar aan de Taaienberg kwam en ik op veertig kilometer van de meet zei dat ik nog geen trap teveel had moeten geven. Nu had ik een al een solo van 15 kilometer moeten doen en sprinten achter de bochten om weer te komen. Bij de groep zei ik dan ook: ‘Sorry, jongens. Ik kan gewoon maar volgen.' Ik zat steendood.”

‘Lucky streak’

Naesen zag Terpstra demarreren na de Hotond: “Ik heb het zien gebeuren, ja. Het is daar een 'vree' lastig moment. Je komt net uit de Kruisberg met een hele tijd vals plat. De spieren zitten vol zuur. Als je dan kan aanvallen ben je heel goed. Ik kon toen echt niet rapper rijden. Maar iedereen zat wat 'à bloc' op dat moment. Ze hebben hem niet laten rijden. Chapeau voor Terpstra, er valt niet over te twijfelen dat zijn zege verdiend is.”

Met het vooruitzicht van Parijs-Roubaix hoopt Naesen dat het nu wel eens mag stoppen, die pech. “Wat ik nu allemaal tegenkom in het voorjaar, is ongelooflijk. Terwijl ik eigenlijk wel ‘goed’ ben. Het moet nu gewoon eens niet tegenzitten. (ironisch) Maar met mijn huidige ‘lucky streak’ vrees ik voor de zaak.”