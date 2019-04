Naesen: "Pas na de Ronde ga ik kunnen zeggen of de bronchitis mij parten speelde" XC

Ronde van Vlaanderen Vandaag nog verkende Oliver Naesen, samen met zijn team AG2R La Mondiale, warm ingeduffeld een tachtigtal kilometer van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Op het menu onder meer de passages van de Koppenberg, Stationberg en Taaienberg. De oud-Belgisch kampioen verteerde de oefensessie goed ondanks het feit dat hij opgezadeld zit met een zware infectie op de luchtwegen. Naesen zit zelfs aan de antibiotica. Niet ideaal om in die omstandigheden zondag de Ronde van Vlaanderen af te werken.

"Ik heb nog anderhalve dag om toch ietwat verlost te geraken van deze lichte vorm van bronchitis", begon Naesen zijn persconferentie. "Het kan snel over gaan, maar zondagavond zal ik pas kunnen vertellen of dit ongemakje mij parten heeft gespeeld. Ik neem nu antibiotica tot en met dinsdag en andere producten om alle troep in mijn luchtwegen los te maken. Het is zonde dat ik dit nu tegen moet komen, zeker na een knap voorjaar.” Naesen stond hoog aangeschreven qua zegekansen in 'Vlaanderens Mooiste'. Die opkomende ziekte kan zand in de machine strooien.

"Lukt het zondag niet, dan is er nog altijd de week daarop Parijs-Roubaix. Ik ga eerst de Ronde vol aanpakken, maar ik kan nu niet zeggen hoe ik me ga voelen als de groten ontploffen in de koers. Op training viel het wel mee, maar op die groepstraining waren Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en noem maar op niet aanwezig. Een groot verschil met zondag toch. De Ronde van Vlaanderen blijft voor mij toch de meest mythische koers van het seizoen. Ik kende er wel al mijn deel van de pech. Vorig jaar kwam ik ten val, het jaar daarvoor sloeg het noodlot toe tijdens de beklimming van de Oude Kwaremont."

Het aantal kanshebbers is dit jaar niet op één hand te tellen. Een gegeven dat ook Naesen niet ontgaan was. "Iedereen zal wel dezelfde namen naar voor schuiven. In vergelijking met de jaren toen Tom Boonen en Fabian Cancellara de plak zwaaiden, zijn er nu een pak meer kandidaten voor de eindwinst. Er zijn ook nieuwe jongens op de proppen gekomen. Kijk maar naar Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Klasbakken pur sang. Ik verwacht veel van die mannen. En wat mezelf betreft wil ik het hoogst haalbare, ondanks die opkomende bronchitis."