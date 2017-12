Na De Ronde: rechtszaak van €95.000.000 Bieke Cornillie

07u19 0 Khuram Chaudry Armstrong, die vijf kinderen heeft, is sinds 2008 samen met Anna Hansen die zich binnenkort officieel mevrouw Armstrong mag noemen. Ronde Van Vlaanderen Een vrij teruggetrokken leven in de VS, gebannen van elke sportwedstrijd die naam waardig en een schadeclaim van 95 miljoen euro boven het hoofd: het leven van Armstrong is niet dat van een winner.

Zijn tijd verdeelt hij tussen Austin (Texas) en Aspen (Colorado). Fietsen doet hij nog - dit jaar al 12.094 kilometer leert ons zijn Strava-account waarop hij zijn fietsritjes deelt. En sporadisch hoort daar ook een rondje joggen bij. Voorts vertoont Armstrong zich sinds zijn levenslange schorsing beter niet meer op sportevenementen. Eén: omdat hij gebannen wordt van elk evenement waar de U.S. Anti-doping Agency in de pap te brokken heeft. Bij een obstacle-run kwam hij nog wel aan de start, op zijn 50ste de Chicago Marathon lopen mag hij al zeker van zijn bucket list schrappen. Twee: omdat organisatoren hem overal zelfs langs de zijlijn liever kwijt dan rijk zijn.

Hij probeerde nochtans al om zieltjes terug te winnen. In de Tour van 2015, bijvoorbeeld, toen hij 24 uur voor de 'echte' renners zelf een rit reed om geld in te zamelen voor het kankerfonds CureLeukaemia. Een horde reporters, dat wel, maar voorts: amper belangstelling. "Of hij geloofde dat de Ronde van Frankrijk nu wel clean was?", durfde een journalist te vragen. "Hoe kan ik dat nu weten, ik ben geen specialist", kaatste Armstrong toen cynisch terug. Toenmalig UCI-baas Brian Cookson was niet te spreken over de stunt van de enige man ter wereld die even zeven Tours gewonnen heeft. "Er zijn andere manieren om geld in te zamelen. Dit is respectloos."

Trouwfeest

Thuis kan Armstrong op meer liefde rekenen. Van zijn vijf kinderen bijvoorbeeld, maar ook van Anna Hansen. De twee zijn sinds 2008 samen en Anna mag zich binnenkort officieel mevrouw Armstrong noemen. Al wordt het afwachten wanneer dat trouwfeestje kan doorgaan en vooral: hoeveel die bruidsjurk zal mogen kosten. Want er hangt Lance Armstrong nog een serieuze rechtszaak boven het hoofd. De Amerikaanse overheid eist 100 miljoen dollar (bijna 95 miljoen euro) omdat de renner sponsorgeld van US Postal Service aanvaardde terwijl hij doping nam. De overheid wil het geld terug dat hij ontving bij zijn toenmalige ploeg, die met belastinggeld gefinancierd werd. Voor dat proces is het wachten tot mei 2018.

Ondertussen vult Armstrong zijn dagen nog met 'The Forward', zijn eigen podcast waarin hij wekelijks met bekende en minder bekende gasten spreekt. Hij is in Austin ook nog eigenaar van een koffiebar, Juan Pelota Café, met de fietsenwinkel Mellow Johnny's.

