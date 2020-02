Muur van Geraardsbergen blijft in parcours Ronde van Vlaanderen Redactie

06 februari 2020

17u12 12 Ronde van Vlaanderen De Ronde van Vlaanderen 2020 vindt op 5 april op een haast ongewijzigd parcours tussen Antwerpen en Oudenaarde plaats. Met de Muur van Geraardsbergen dus, met een klassieke aanloop via Tenbosse, nadat daar eind vorig jaar nog even twijfel over was. De finale kent slechts één wijziging.

In Antwerpen weerklinkt om 10u30 het startschot voor de mannen, die aan een tocht van 267 km beginnen. In aanloop naar de heuvelzone en de Vlaamse Ardennen, waar 17 hellingen en 5 kasseistroken wachten, trekken zij door de vijf Dorpen van de Ronde. In Sint-Niklaas, Hamme, Berlare, Herzele en Zottegem zullen supporters kunnen bijdragen aan het wielerfeest.

Typisch Vlaamse kasseihellingen

Na de passage in het laatste Dorp van de Ronde wacht al snel het eerste duo kasseien met de combinatie van de Lippenhovestraat en de Paddestraat op grondgebied Zottegem. Met nog 150 km te gaan bereikt het peloton de heuvelzone met een eerste passage op de Oude Kwaremont. Net als in de voorbije edities krijgt het duo Oude Kwaremont, met 3 passages, en Paterberg, met 2 passages, een hoofdrol in het parcours. De gekende opeenvolging van hellingen en kasseistroken in de Vlaamse Ardennen blijft behouden, met één wijziging. De derde helling zal dit jaar de Eikenberg zijn en niet de Ladeuze. Wel behouden is de Muur van Geraardsbergen, met een klassieke aanloop via Tenbosse.

Take a look at the course of the Elite Men's race and pick your favorite spot to watch the Tour of Flanders live on Sunday 5 April ! 🤩#RVV20 pic.twitter.com/LZ9b25gT7W Ronde Van Vlaanderen(@ RondeVlaanderen) link

In november vorig jaar stelde Geraardsbergen nog de sponsoring van grote evenementen in vraag, inclusief de passage van de Muur. Dat kost de stad 50.000 euro en daar stelde burgemeester Guido De Padt zich vragen bij. Maar De Muur blijft dus gewoon behouden.

Daarna duikt het peloton vol de finale in. Net als in 2019 kleuren dezelfde 6 hellingen de laatste 50 km van de wedstrijd. Op iets meer dan 45 km van de streep bijt het peloton de tanden stuk op de Koppenberg, met vlak daarna de kasseien van de Mariaborrestraat, Steenbeekdries en Taaienberg. Van de Kruisberg/Hotond in Ronse zet het peloton koers richting de finale en beslissende beklimmingen van scherprechters Oude Kwaremont en Paterberg.

Vervolgens resten er nog 13 km tot de Minderbroedersstraat in Oudenaarde, waar er al voor de negende keer een Ronde-winnaar verwelkomd wordt.

Ook pittige 17de editie bij de vrouwen

De vrouwen beginnen om 10u55 in Oudenaarde aan hun rit van 159 km met onderweg 10 hellingen en 4 kasseistroken. Net als bij de mannen wachten in Zottegem de eerste kasseistroken en rijden ze via Tenbosse naar de Muur van Geraardsbergen. De Taaienberg, die vorig jaar werd toegevoegd, zal in 2020 behouden blijven en is de poort naar een identieke finale als bij de mannen. Via de Kruisberg/Hotond trekken de vrouwen naar de passage op sleutelpunten Oude Kwaremont en Paterberg. Daarna is het 13 km lang uitkijken naar de opvolgster van Marta Bastianelli.