Museeuw: "Niet verkeerd dat Armstrong naar Vlaanderen komt" - Van den Broeck: "Waarom zou hij geen eregast mogen zijn? Andere dopingzondaars keren ook terug in wielerwereld" Thomas Lissens Xander Crokaert en Bart Audoore

15u15 0 BELGA Ronde Van Vlaanderen Lance Armstrong wordt volgend jaar eregast in de Ronde van Vlaanderen - een terugkeer langs de grote poort. Dat Wouter Vandenhaute de Amerikaan over 3,5 maanden naar ‘Vlaanderens Mooiste’ haalt, zorgt voor heel wat controverse. Hoe reageert de wielerwereld daarop? Een overzicht.

Museeuw: "Niet verkeerd dat Armstrong naar Vlaanderen komt"

Bohan Museeuw ziet er geen graten in dat Lance Armstrong eregast is van Wouter Vandenhaute tijdens de Ronde van Vlaanderen volgend jaar en gastspreker zal zijn tijdens een businessevent. "Lance heeft bekentenissen afgelegd en is gestraft. Moet hij daarom nooit meer aanwezig zijn op een wielerkoers?", stelt de drievoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen. "Ik denk het niet."

"Lance is een ex-collega van mij en ik kijk ernaar uit om samen met hem te rijden", reageert Museeuw. "Ik zal een van de begeleiders zijn tijdens die wielertocht op 30 maart en ik zie er niets verkeerd in dat hij uitgenodigd wordt door Wouter Vandenhaute. Ik nodig hem niet uit, het is Wouter die dat doet en is dat zo fout? Onze generatie was verkeerd en Lance heeft een bekentenis afgelegd, zoals ik dat ook heb gedaan, maar moet je daarom nooit meer aanwezig zijn op een wielerkoers? Dan zouden er veel mensen uit het wielrennen er niet meer aanwezig mogen zijn. Kijk, hij wordt eregast van Wouter en komt niet in een functie als sportdirecteur of manager naar Vlaanderen. Hij wordt uitgenodigd om te fietsen en een lezing te geven. Dat kan een goed signaal zijn naar de jeugd om iemand te laten getuigen over dat verleden. Ja, hij heeft fouten begaan, veel fouten zelfs, maar hij kan spreken over wat er gebeurd is, het is goed dat mensen zoals hij de kans krijgen om daarover te vertellen en die neemt hij met beide handen aan op 30 maart."

Al wordt het wel een evenement voor ondernemers die daar geld voor betalen, geen lezing voor jeugdrenners. "Wat er concreet gaat gebeuren die dag, weet ik niet", stelt Museeuw. "Lance komt en zal wellicht getuigen over zijn verleden en het wielrennen in die tijd. Dat is en blijft interessant. Hij moet niet afzijdig staan. Kijk naar mensen zoals Richard Virenque en Laurent Jalabert: ze zijn nog altijd welkom in de koers en in de Tour. We moeten afstappen van het idee dat we alle mensen van onze generatie moeten weren uit de koers, want dan blijven er nog weinig over", herhaalt hij nog eens.

Foto Photo News Johan Museeuw: "Brugge verdient zo'n koers."

Van den Broeck: “Waarom mogen andere dopingzondaars terugkeren en Lance niet?”

“Waarom zou Lance Armstrong geen eregast van de Ronde mogen zijn? Er zitten er heel wat in de koers met een dopingverleden, dus ik zie niet in waarom hij niet in de wielerwereld zou mogen terugkeren”, luidt het bij Jurgen Van den Broeck, tevens ook ploegmaat van ‘The Boss’ tussen 2004 en 2006. “Dat hij een slecht voorbeeld is? Lance heeft de koers destijds populairder gemaakt, ik denk dat dat wel mag gezegd worden. Hij is de man die begonnen is met verkenningen en alles professioneel aanpakte. Velen hebben aan hem juist wél een voorbeeld gehad.”

Van Petegem: "Een moordenaar wordt sneller vergeven dan Armstrong"

Peter Van Petegem, die de Ronde zelf won in 1999 en 2003, noemt de beslissing van de organisatie van 'Vlaanderens Mooiste' om Lance Armstrong een terugkeer door de grote poort te gunnen "positief".

“Ik heb het nieuws daarnet vernomen en ik kan er zeker mee leven”, aldus de inmiddels 47-jarige ‘Zwarte van Brakel’. “Het blijft Lance Armstrong hé, een man waar nog altijd heel veel mensen naar opkijken. De eregast moet voor mij ook niet altijd een ex-winnaar zijn. Armstrong heeft de Ronde proberen te rijden en hij heeft ook bewondering voor de wedstrijd. Daarom vind ik het wel leuk dat hij in 2018 van de partij zal zijn.”

“Ik vind het ook knap dat Wouter Vandenhaute erin geslaagd is om Armstrong te overtuigen. Ik ken Wouter goed en ik weet dat hij Armstrong bewonderde als renner en nu ook als zakenman. Hij zal wel verschillende goede argumenten gehad hebben om deze keuze te maken. En weet je, inmiddels liggen de feiten ook al tien jaar achter ons. Een moordenaar komt na enkele jaren vrij en wordt dus eigenlijk sneller vergeven dan Armstrong. Daar klopt iets niet. Ik vind het daarom wel positief dat Armstrong via de Ronde weer geïntroduceerd wordt in de wielerwereld. Want ik zie hem ook nog altijd als een uitstekend (ex-)renner die veel bewezen heeft.”

Mart Smeets: "Ach, ze doen maar"

“Ik ben veertig jaar bedrogen geweest, en het meest door Armstrong.” De Nederlandse gewezen wielercommentator Mart Smeets zat er flink mee in zijn maag toen Lance Armstrong bekende dat hij zich tijdens zich carrière systematisch had gedopeerd. Maar sinds de inmiddels zeventigjarige Smeets na de Olympische Spelen van 2016 stopte bij de NOS, heeft hij het naar eigen zeggen allemaal achter zich gelaten. "Wordt Armstrong eregast van de Ronde van Vlaanderen? Ach, ze doen maar", aldus Smeets, die aangeeft dat hij het wielrennen niet meer van nabij volgt. "Het raakt eerlijk gezegd mijn koude kleren niet. De organisatie van de Ronde van Vlaanderen zal wel doen wat ze denkt dat het beste is voor de wedstrijd en de sport, zeker?"

Dirk Demol: “Kijk ernaar uit om hem te zien”

Dirk Demol werkte als ploegleider vele jaren samen met Lance Armstrong. Sinds hij gestopt is met koersen, was er nog weinig contact tussen de twee, maar dat kan volgend voorjaar veranderen. “Ik vind het prachtig dat Lance naar de Ronde komt”, zegt Demol. "Ik ben het helemaal akkoord met Wouter Vandenhaute: Lance is harder aangepakt in vergelijking met veel andere renners. Het is tijd om dat recht te zetten. Ik hoop Lance die dag te ontmoeten, want het is lang geleden dat we gesproken hebben."

photo_news Dirk Demol.

Net als in onze poll (zie helemaal onderaan) zijn ook op Twitter de meningen rond de uitnodiging van Vandenhaute voor Armstrong verdeeld. Schandelijk voor sommigen, anderen vinden dat er zo eindelijk een einde komt aan de hypocrisie rond de Amerikaan.

Dat Lance Armstrong als eregast wordt binnen gehaald is toch compleet van de pot gerukt? Wat een schande.

Der is maar één ding positief aan. Zijn urinestaal. Karel De Weerdt(@ kareldeweerdt) link

Als organisaties alleen nog oud-renners mogen uitnodigen die nooit met doping te maken hebben gehad, dan is Edwig Van Hooydonck overal eregast. #Armstrong Koen VE(@ KoenVanderElst) link

"Armstrong, schandalig!"

(doorsnee wielerliefhebber)

"Mag ik een selfie met jou, Eddy Merckx/José Decauwer/Johan Museeuw?"

(zelfde wielerliefhebber)#RondeVanVlaanderen Koen VE(@ KoenVanderElst) link

@lancearmstrong zat tenminste nog schoon op zijne fiets! #froome @chrisfroome #doping #cycling Josse Michielsen(@ JosseMichielsen) link

. #Armstrong als eregast in de RVV is zoals de opening van een kinderdagverblijf door Dutroux ! De Waaslandwolf(@ DeWaaslandwolf) link

Waarom niet ? Heeft gezondigd en heeft zijn straf gehad.

Voor zijn dopingverhaal en tourzeges was @lancearmstrong al een groot kampioen, zo iedereen maakt fouten ! @sporza_wielren @sporza_live Eddy Cloof(@ EddyCloof) link

En dan net op die dag gaat een sensatie-zoeker als Wouter #Vandenhaute nog eens ene Lance #Armstrong uitnodigen als ERE-gast in de volgende @RondeVlaanderen. Ik hou van de wielersport en zijn eerlijke renners, maar dergelijke zaken maken dat ik het spuugzat aan het worden ben. Raf(@ raftroch09) link

Laat #Armstrong maar terugkeren nr het peloton. Mss heeft hij wel een presentje mee vr de renners: stuff and things you know.😤🤑 #rondevanvlaanderen Dirk Staelens(@ gentielhenri) link

#lancearmstrong #vandenhaute iemand die bedroog,manipuleerde en intimideerde is een (ex)crimineel die nooit meer VIP mag zijn🤬🚴🏼‍♀️ DIRK MALFLIET(@ dirkmalfliet) link

Lance Armstrong? Los van alle meningen denk ik dat die vooral interessant is voor de portemonnee. Van. Sommigen. Christophe Moons(@ christophemoons) link

Lance Armstrong blijft een groot coureur. Doping of niet. #justsaying Liesbeth Vandevenne(@ lvandevenne) link

Natuurlijk is @lancearmstrong welkom in de @RondeVlaanderen ... Dat hypocriete gedoe heeft lang genoeg geduurd. Welcome Lance! ;-) #lancearmstrong #rondevanvlaanderen #rvv Tom(@ Tom_Schrijft) link

Yeah, well, now that we’ve gotten drugs out of cycling, @lancearmstrong should just be the devil everyone hates, right?! 🙄🙄🙄 I mean, my GOD! Can you imagine if folks were still doping and shit? God, it’d be like he was ousted over personal grud....



... oh, shit.



Oops. https://t.co/pL2YOSfpXS I’ve Killed Men For Less(@ theamandabatty) link

@lancearmstrong 🇺🇸 as a guest in upcoming #RondevanVlaanderen

and a lecture for 2000 VIP's. Big Boss #Woutervandenhaute has finally stopped the hypocrisy.#cycling #Armstrong #rvv #tdf #theboss pic.twitter.com/viXjfddPIO Hugo Pieters(@ HugoPieters1) link

Qua verdwijnen van normbesef kan de uitnodiging door Wouter Vandenhaute aan #LanceArmstrong als eregast in de #RondevanVlaanderen toch wel tellen. #geldmaaktallesgoedzeker Pierre Hellebaut(@ PierreHellebaut) link

Ik zou het mooi vinden: een grote waarheidsconferentie in Antwerpen in de week voor de start van @RondeVlaanderen #Wouter @lancearmstrong @UCI_cycling #ASO @Bart_DeWever en natuurlijk...#Rebellin https://t.co/lNrxYZfJVu Luc Kempen(@ luckempen) link

Wouter #Vandenhaute geeft volgens mij een volledig verkeerd signaal door dopingzondaar en manipulator Lance #Armstrong als eregast uit te nodigen voor de #RVV18. Als er geld in het spel is, is enige vorm van ethiek blijkbaar ondergeschikt. Bart D(@ Bartalavista) link

Lance Armstrong te #gast in #RVV18, en dat is vandaag topnieuws op #vrtnws; ik denk dat er andere prioriteiten zijn Jaak De Vuyst(@ jaakdevuyst) link

