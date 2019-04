Lotto-Soudal trekt met Wellens en Benoot als speerpunten naar de Ronde: “Mooiste wedstrijd van het voorjaar” XC

05 april 2019

18u31

Bron: Belga 0 Wielrennen Lotto-Soudal richt zijn pijlen zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen op Tim Wellens en Tiesj Benoot. Wellens werd in laatste instantie aan de selectie van het team toegevoegd, Benoot van zijn kant werkt al het hele voorjaar toe naar Vlaanderens Mooiste.

"Ik kijk er uiteraard hard naar uit en ben zeer gemotiveerd", begon Tim Wellens zijn vooruitblik. "Na afloop van Tirreno-Adriatico heb ik zelf gevraagd om te mogen starten in de Ronde. Ik heb toen vier dagen rust genomen, want dat was nodig na een ietwat ontgoochelend resultaat. Daarna heb ik de trainingen hervat, inclusief enkele zware tochten. Soms is het noodzakelijk om wat rust in te bouwen, zoals ik gedaan heb, om nadien opnieuw kwalitatiever te kunnen trainen. Nu hoop ik daarvan de vruchten te plukken in de wedstrijden. De meeste profrenners zijn heel toegewijd met hun vak bezig en trainen bijgevolg soms iets te veel. Dan is het essentieel dat de mensen rondom jou op de rem staan en zorgen dat het evenwicht bewaard wordt."

"Voor mij zijn er twee uitersten mogelijk in de Ronde", vervolgde de Truienaar. "Het worstcasescenario is dat ik geen rol van betekenis zou spelen, wat op zich echter geen drama is. Ik zal vanzelfsprekend mijn uiterste best doen, maar de Ronde van Vlaanderen is geen hoofddoel voor mij. In het beste geval kan ik meestrijden in de finale, naar het voorbeeld van renners als Van Aert en Van der Poel, die bewezen hebben dat zoiets mogelijk is in je eerste deelname. Parcourskennis en op de juiste momenten vooraan zitten in peloton, zijn zaken waarin ik niet in het voordeel ben ten opzichte van andere kopmannen. Nikolas Maes is mede daarom een zeer belangrijke renner in de ploeg. Bovendien is het ook aangenaam rijden met sportdirecteurs Herman Frison en Marc Sergeant, die via de volgauto hun kennis doorgeven."

Benoot: “Mooiste wedstrijd van het voorjaar”

Voor Tiesj Benoot liggen de kaarten anders. De Gentenaar hoopt na een vijfde plaats, bij zijn debuut in 2015, en een achtste plaats vorig jaar op meer. "De Ronde is voor mij absoluut de mooiste wedstrijd van het voorjaar. Voor een Vlaamse jongen die profrenner is kunnen worden, is dat een logische keuze. De publieke belangstelling langs het volledige parcours is altijd enorm. Mijn vijfde plaats in Dwars door Vlaanderen woensdag was een bevestiging van mijn goede conditie. Ik was mee met de beste renners in de wedstrijd en dat geeft me veel vertrouwen. Ik zou op voorhand echter niet getekend hebben voor die vijfde plaats. Ik hoopte op meer en daarom heb ik geprobeerd om het initiatief te nemen op de Knokteberg."

"Zondag zal het waarschijnlijk op dezelfde manier moeten gebeuren om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Het wordt dan belangrijk om een renner van Deceuninck-Quick.Step als gezel te hebben, want als blok steken zij er bovenuit. Ze zijn in de breedte zo sterk dat ze desnoods enkele kopmannen kunnen opofferen in de achtervolging. Daarnaast zijn Van Aert en Van der Poel eveneens twee jongens om in de gaten te houden. Ze hebben al enkele topprestaties geleverd dit seizoen."

"In de Ronde wordt vaak alleen gefocust op de hellingen, maar de stukken tussenin zijn minstens even verraderlijk. Sowieso is het voor alle favorieten alarmfase rood vanaf de zone van de Taaienberg. Ik hoop dat de ploeg gedurende de eerste 200 kilometer kan zorgen dat we uit de problemen blijven. Daarna willen we met Wellens, Keukeleire en mezelf graag twee of drie renners vooraan in de wedstrijd hebben. In Dwars door Vlaanderen hebben we als ploeg goed gereden. Op de juiste momenten zaten we op de juiste positie en iedereen is klaar om dat zondag opnieuw te doen." M