Lance Armstrong voelt tweespalt in België: "Als Gilbert dit jaar de Ronde had gewonnen, dan zouden veel Vlamingen zeggen: 'Ow sh*t'" Mike De Beck

03 april 2018

17u24

Bron: The Forward Podcast with Lance Armstrong 0 Ronde Van Vlaanderen Hij kwam uiteindelijk niet naar de Ronde van Vlaanderen, maar uiteraard had Lance Armstrong een uitgesproken mening over 'Vlaanderens Mooiste'. In zijn podcast ontleedt de gevallen wielerheld de koers van zondag en heeft hij het over een zekere tweespalt tussen Vlaanderen en Wallonië.

De Amerikaan die zijn zeven eindzeges in de Ronde van Frankrijk moest inleveren, werd eerst gevraagd naar de rivaliteit tussen België en Nederland. "Je hebt twee landen die naast elkaar liggen: België en Nederland. Je hebt in principe een taal die je deelt. In Nederland spreken ze Nederlands en in België spreken ze een dialect van het Nederlands, genaamd Vlaams. Maar ze kunnen met elkaar communiceren, ze begrijpen elkaar. De communicatie is simpel, maar zoals elk land dat naast elkaar ligt, heerst er ook een rivaliteit. Neem bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd tussen België en Nederland. Dat is veel groter dan België-Zwitserland."

Waarna Armstong Vlaanderen en Wallonië naast elkaar legt. "Maar hier wordt het interessant. Er won dan wel geen Belg, maar zelfs als Philippe Gilbert had gewonnen… Gilbert is van België, maar hij komt van het Frans sprekende gedeelte in België. Dus het wordt nog wat smeriger. Je hebt de Belgische en Nederlandse rivaliteit, maar in België heb je Vlaanderen en Wallonië. Dat is echt intens. Ze zijn verschillend. Gilbert had kunnen winnen en dan zouden vele Vlamingen zeggen: ‘Ow sh*t’. Dat zou niet als een zege voor hen voelen. Het gaat dieper en dieper." Philippe Gilbert werd uiteindelijk derde, maar vorig jaar bolde onze landgenoot wel als eerste over de streep. En dat nota bene in de Belgische kampioenentrui.

In België heb je Vlaanderen en Wallonië. Dat is echt intens. Gilbert had kunnen winnen en dan zouden vele Vlamingen zeggen: ‘Ow sh*t’. Dat zou niet als een zege voor hen voelen. Het gaat dieper en dieper Lance Armstrong

"Wouter Vandenhaute was een gentleman"

Armstrong nam ook even de tijd over zijn afzegging als gastspreker voor de 'Flanders Business Academy'. "Normaal gezien mocht ik als gast van Wouter Vandenhaute de koers bijwonen. Zoals ik al zei in mijn statement van vorige week, had ik een zaak in de familie en dat was serieus genoeg om hier te blijven. Wouter was echt een gentleman. De boodschap die ik had was : ‘Familie eerst’. Het was een moeilijk telefoontje. Wanneer hij besliste om me uit te nodigen, kreeg hij enorm veel kritiek van enkele mensen. Sommigen gaven ook veel steun. Voor hem was het geen makkelijke beslissing om me uit te nodigen. Op het eind van de dag was het probleem waar mijn familie mee geconfronteerd werd veel belangrijker."

Over de winnaar Niki Terpstra: "Hij heeft een V12"

"Je kan het niet genoeg onderstrepen. Wat Quick.Step daar deed, dat was teamwork 101. Ze hebben de wedstrijd helemaal gecontroleerd. Maar in vergelijking met Peter Sagan, die Daniel Oss een tijdje bij zich had, zat die helemaal alleen. Als je zo’n grote favoriet bent, dan gaan ze naar je kijken. Niki Terpstra won niet alleen omdat zijn team zo goed was. Vincenzo Nibali die Milaan-Sanremo heeft gewonnen en de drie grote ronden trok in de aanval. Hij is een van de beste van zijn generatie. Hij viel alleen aan en Terpstra dichtte het gat en daarna rijdt hij Nibali uit zijn wiel. Dat is verbazingwekkend. Terpstra heeft een V12 (een krachtige motor)."

Over Peter Sagan: "Hij kan niet alles alleen doen"

"Op de hellingen zag je iedereen passeren en Peter Sagan zag je niet eens ademen. Peter Sagan maakte de keuze om naar BORA-Hansgrohe te gaan voor het geld. Daar bekritiseer ik hem niet voor. Elke atleet doet dat. Maar als je dat doet, moet je wel de vraag stellen: ‘ Hoe goed kan dat team me steunen?’. Peter Sagan kan veel alleen doen, maar hij kan niet alles alleen."

Over de vernieuwing van de Ronde van Vlaanderen

"Wouter Vandenhaute heeft de koers gemoderniseerd en geëvolueerd. Ik weet dat er veel mensen er niet van houden dat de finish niet meer zo dicht bij de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg ligt. Hij keek naar het volk op de Oude Kwaremont, een van de meest iconische hellingen in de koers, en vroeg zich af: ‘Waarom doen we dat niet drie keer?’. Het is een moderne versie van een koers die al sinds 1913 bestaat. Je kan niet discussiëren over hoe hij het gedaan heeft. De opkomst was enorm en ook de energie was dat. Hij heeft een visie op het wielrennen die velen kunnen en moeten wedijveren."