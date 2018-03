KOERS KORT: WADA krijgt meer macht in internationale strijd tegen doping - Naesen gaat ervan uit dat hij zondag start Redactie

29 maart 2018

16u38

Naesen: " Ik ga zondag de start nemen"

Oliver Naesen gaat ervan uit dat hij aan de start van de Ronde van Vlaanderen zal staan. "Een val voor een grote wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen is nooit ideaal, maar ik ga toch de start nemen", meldde Naesen aan persagentschap Belga.

"Ik blijf heel gemotiveerd voor de belangrijkste wedstrijd van het voorjaar. Ondanks alles wil ik de Ronde van Vlaanderen niet missen, zeker niet omdat ik de Belgische driekleur om de schouders heb. Het was woensdag een mindere Dwars door Vlaanderen voor het team, maar zondag willen we er weer staan. Ik start in Antwerpen alvast met het volste vertrouwen in een goed resultaat."

De Belgisch kampioen, die vandaag rust kreeg, heeft alleszins geen kneuzingen aan zijn linkerknie opgelopen bij zijn val in Dwars door Vlaanderen. Dat bleek uit de onderzoeken die hij onderging in Gent. "Als Olivers evolutie zich in positieve zin voortzet, dan moet hij klaar raken voor zondag", verduidelijkt ploegarts Grégory Ornon. Naesen zit voorlopig gewoon in de selectie voor zondag. Morgen verkent de Franse ploeg 'Vlaanderens Mooiste'.

De bonnes nouvelles devraient arriver avant dimanche / Great news coming soon before Sunday



🇧🇪 @RondeVlaanderen

🗓 01/04



🇧🇪 @OliverNaesen

🇫🇷 @tonygallopin

🇫🇷 @DuvalJulien27

🇱🇹 Gediminas Bagdonas

🇫🇷 @rudybarbier75

🇩🇪 @NicoDenz

🇧🇪 @vdbstijncycling#ALLEZALM pic.twitter.com/LLVwBmjywS AG2RLM Cyclisme(@ AG2RLMCyclisme) link

Gewezen olympisch kampioen Van Roosbroeck overleden

Voormalig olympisch wielerkampioen Eugeen Van Roosbroeck is op 89-jarige leeftijd in Noorderwijk overleden. Dat meldt de regionale tv-zender RTV. Van Roosbroeck won op de Olympische Spelen van 1948 in Londen aan de zijde van Lode Wouters en Leon De Lathouwer het ploegenklassement. Wouters beëindigde de individuele wedstrijd als derde, De Lathouwer werd vierde en Van Roosbroeck negende. Hij was de laatste overlevende van het gouden trio.

"We hadden pas later vernomen dat we het ploegenklassement gewonnen hadden en niemand had er dus aan gedacht zijn medaille te gaan halen", vertelde Van Roosbroeck in juni 2010, toen hem een kopie van de medaille overhandigd werd door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

WADA krijgt meer macht in internationale strijd tegen doping

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) kan vanaf 1 april autonoom beslissen om een land uit te sluiten van deelname aan de Olympische Spelen. Dat is een gevolg van de nieuwe internationale antidopingreglementering die op de eerste dag van volgende maand van kracht wordt.

Op dit ogenblik is het aan de organisatoren van internationale sportevenementen om een beslissing te nemen. Als een land dus niet in orde is met de internationale dopingreglementering, beslist de organisator over een finale deelname.

Het WADA krijgt nu dus meer bevoegdheden om landen en sportfederaties die hun verplichtingen niet naleven te sanctioneren. Ook zal het orgaan in de toekomst mee kunnen bepalen of een land in de toekomst Olympische Spelen of grote internationale kampioenschappen mag organiseren.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, Europees vertegenwoordiger in het WADA, geeft meer uitleg. "Het is nu bijvoorbeeld het Internationaal Olympisch Comité dat beslist of atleten uit een land dat niet in orde is met de internationale dopingreglementering welkom zijn op de Olympische Spelen of niet. Vanaf 1 april kan ook het WADA dus die beslissing wereldwijd nemen. Ook financiële sancties behoren tot de mogelijkheden. Eventuele betwistingen zullen beslecht worden voor het Arbitragehof voor de Sport (TAS) in Lausanne. Ook de organisatie van het WK voetbal bijvoorbeeld, zal in de toekomst niet meer kunnen worden toegewezen aan een land dat niet in orde is met de WADA-regels. Mocht na toekenning van zo'n evenement toch blijken dat zich daar een probleem stelt, moet de betreffende sportfederatie alles in het werk stellen om de organisatie alsnog te verplaatsen."

UAE Team Emirates rekent op Kristoff

UAE Team Emirates wordt voor de Ronde van Vlaanderen volledig rondom de 30-jarige Alexander Kristoff gebouwd. De Noor won 'Vlaanderens Mooiste' in 2015, toen hij net daarvoor ook de Driedaagse De Panne-Koksijde gewonnen had. Vorig jaar finishte Kristoff in Oudenaarde als vijfde, na winnaar Philippe Gilbert.

"Ik mag dan wel geen topfavoriet zijn, de laatste wedstrijden hebben me wel op een hoger niveau gebracht. Ik hoop toch een van de hoofdrolspelers te zijn in de Ronde van Vlaanderen", stelt de Noor vandaag.

Kristoff krijgt bij UAE Team Emirates de steun van de Brit Ben Swift, de Italianen Filippo Ganna, Marco Marcato, Oliveiro Troia, Simone Consonni en zijn landgenoot Sven Erik Bystrom.

Alexander Kristoff won dit jaar de slotetappe in de Ronde van Oman en de openingsrit van de Ronde van Abu Dhabi. Hij werd onlangs 40e in de E3 Harelbeke, 25e in Gent-Wevelgem en woensdag 76e in Dwars door Vlaanderen.

"Froome betaalt zijn verdediging zelf"

"Chris Froome gokte dat het nieuws over zijn positieve Salbutamoltest niet zou uitlekken. Maar hij heeft verkeerd gegokt. Het is een erg slechte zaak voor het wielrennen dat hij nu nog koerst." Dat zegt de Ierse journalist David Walsh (62) in een exclusief interview met deze krant. Froome probeert nu zijn vel te redden. "Maar het zal erg moeilijk worden voor hem om hier ongestraft uit te komen", zegt Walsh. Zelfs al heeft Froome hiervoor volgens de Italiaanse Gazzetta dello Sport al zeven miljoen euro op tafel gelegd. Walsh: "Froome betaalt zijn verdediging helemaal uit zijn eigen zak. Ik kan je vertellen dat het Team Sky nog geen penny heeft gekost." (MG)

Movistar zonder kopmannen Bennati en Valverde in Vlaanderens Mooiste

Het Spaanse Movistar start in Antwerpen in de Ronde van Vlaanderen (Bel/WorldTour) zonder zijn kopmannen Daniele Bennati en Alejandro Valverde, zo maakte het team vandaag bekend.

Bennati heeft tijdens Gent-Wevelgem van vorige zondag een breuk aan een middenvoetsbeentje opgelopen en is daardoor out voor Vlaanderens Mooiste en Parijs-Roubaix van een week later.

Valverde kleurde gisteren met een ontsnapping nog Dwars door Vlaanderen, traditioneel de generale repetitie voor de Ronde. De Spanjaard kwam in Vlaanderen aan de start met het oog op de kasseienrit in de Ronde van Frankrijk van komende zomer, maar keert nu terug naar eigen land. Daar start de huidige leider in de WorldTour-ranking zaterdag in de GP Miguel Indurain.

Sagan houdt het droog

Terwijl zijn collega's in Dwars door Vlaanderen gisteren een hele dag de regen trotseerden, trok Peter Sagan naar de kinesist. Naar Nieuwpoort bij Sabine De Leeuw, zijn vaste adres als hij in België is. Zondag weten we wat de beste voorbereiding was, want dan gaat hij in de Ronde van Vlaanderen op zoek naar zijn tweede triomf.