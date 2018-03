KOERS KORT: "Froome betaalt zijn verdediging zelf" - Geen Valverde in Ronde van Vlaanderen Redactie

29 maart 2018

"Chris Froome gokte dat het nieuws over zijn positieve Salbutamoltest niet zou uitlekken. Maar hij heeft verkeerd gegokt. Het is een erg slechte zaak voor het wielrennen dat hij nu nog koerst." Dat zegt de Ierse journalist David Walsh (62) in een exclusief interview met deze krant. Froome probeert nu zijn vel te redden. "Maar het zal erg moeilijk worden voor hem om hier ongestraft uit te komen", zegt Walsh. Zelfs al heeft Froome hiervoor volgens de Italiaanse Gazzetta dello Sport al zeven miljoen euro op tafel gelegd. Walsh: "Froome betaalt zijn verdediging helemaal uit zijn eigen zak. Ik kan je vertellen dat het Team Sky nog geen penny heeft gekost." (MG)

Movistar zonder kopmannen Bennati en Valverde in Vlaanderens Mooiste

Het Spaanse Movistar start in Antwerpen in de Ronde van Vlaanderen (Bel/WorldTour) zonder zijn kopmannen Daniele Bennati en Alejandro Valverde, zo maakte het team vandaag bekend.

Bennati heeft tijdens Gent-Wevelgem van vorige zondag een breuk aan een middenvoetsbeentje opgelopen en is daardoor out voor Vlaanderens Mooiste en Parijs-Roubaix van een week later.

Valverde kleurde gisteren met een ontsnapping nog Dwars door Vlaanderen, traditioneel de generale repetitie voor de Ronde. De Spanjaard kwam in Vlaanderen aan de start met het oog op de kasseienrit in de Ronde van Frankrijk van komende zomer, maar keert nu terug naar eigen land. Daar start de huidige leider in de WorldTour-ranking zaterdag in de GP Miguel Indurain.

Sagan houdt het droog

Terwijl zijn collega's in Dwars door Vlaanderen gisteren een hele dag de regen trotseerden, trok Peter Sagan naar de kinesist. Naar Nieuwpoort bij Sabine De Leeuw, zijn vaste adres als hij in België is. Zondag weten we wat de beste voorbereiding was, want dan gaat hij in de Ronde van Vlaanderen op zoek naar zijn tweede triomf.