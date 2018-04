Jolien D'hoore moet genoegen nemen met verre ereplaats: "Als de klimmers wegspringen, kom ik een beetje tekort" Dries Mombert

01 april 2018

16u06 0 Ronde Van Vlaanderen Een verre ereplaats voor Jolien D'hoore in de Ronde van Vlaanderen. De leading lady van het Belgische wielrennen kwam als eerste landgenote over de meet, maar dat was in de achtergrond van winnares Van der Breggen.

"Het was een zware wedstrijd, heel hectisch ook door de regen. Door de vele valpartijen moest je vooraan rijden. Op zich ging dat wel goed, maar op de Kruisberg en de Oude Kwaremont kon ik net niet met de eersten mee. Als die klimmers wegspringen dan kom ik net een beetje tekort. Ik kwam in de tweede groep terecht en zat daar alleen, dan is het uiteraard moeilijk."

"Voor mijn doen reed ik wel een goede wedstrijd, mochten we hier met een kleine groep naar de meet gaan dan kan ik wel meedoen voor de prijzen. Nu was dat niet zo. De Ronde van Vlaanderen blijft een zware koers voor mij, maar ik blijf proberen. De solo van Van der Breggen? Die was wel indrukwekkend, ja. Ze gaf in de wedstrijd al een goeie indruk. Ik passeerde haar en ze ademde niet. Dan weet je dat ze heel goed is."