Hier kan je de renners aanmoedigen tijdens De Ronde

05 april 2019

Grote wielerfan of niet, De Ronde van Vlaanderen zorgt altijd voor een speciale beleving. Organisator Flanders Classics verwacht zondag 1 miljoen supporters langs de kant van het parcours. Wil je zelf ook graag gaan supporteren? Dan kan je misschien op één van de hellingen of kasseistroken gaan kijken. Of misschien trek je liever naar de start op de Grote Markt in Antwerpen.

De renners rijden zondag 270 km. Ze vertrekken op de Grote Markt in Antwerpen en komen rond 17u aan in Oudenaarde. Onderweg kan je de renners ook aanmoedigen in één van de zeven ‘Dorpen van De Ronde’. In Sint-Niklaas, Hamme-Zogge, Berlare, Aalst, Erpe-Mere, Herzele en Zottegem zullen ook verschillende festiviteiten zijn ter ere van Vlaanderens Mooiste

Helemaal geen fan van koers? Dan mijd je best Antwerpen en Oudenaarde op zondag. Op de site van De Ronde kan je terecht voor gedetailleerde info over de route.