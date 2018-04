Gilbert neemt vrede met tiende klassieke podiumplaats: "Blij voor Niki, mijn mo(nu)ment komt nog wel" Joeri De Knop

01 april 2018

20u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ronde Van Vlaanderen Wéér een ereplaats voor Philippe Gilbert. In principe gaat de winnaar in hem dan klein beetje dood. Nu niet. "Met Niki won de sterkste man in koers. Blij voor hem!"

Hij werd nét niet op handen gedragen aan de teambus op de Markt in Oudenaarde. Mocht je de koers niet hebben gevolgd, je zou haast denken dat Gilbert de Ronde van Vlaanderen had gewonnen. "Dat wilde ik ook graag", gaf hij toe. "Maar in alle eerlijkheid: met Niki won de sterkste man in koers. Hij versnelde op het juiste moment. Ik zag Sagan en Van Avermaet opschuiven en dacht: zo meteen gáán ze, op de Kruisberg. Veel beweging kregen ze er echter niet in. Volgens mij hadden ze de benen niet. In plaats daarvan demarreerde Nibali. Ook dáár zat weinig op. Terpstra knalde wél hard weg. Ik was zelf goed, op dat moment. Wilde het een paar honderd meter verder proberen op de Hotond. Maar Niki was me voor. C’est comme ça. Uiteraard stel ik me in zo’n geval professioneel op. (lacht) Na twee jaar weet ik onderhand wel hoe het tactisch werkt binnen deze ploeg. Op den duur teer je op automatismen." (lees hieronder verder)

Het collectief

Of de tweede plaats er eventueel nog in zat? "Daar mikte ik op, ja. Net als Valgren. Maar we kregen dat kloofje op Mads Pedersen niet dicht. Dat zegt genoeg. Sterk nummer, sterke kerel. 22 pas? Dan verdien je alle aandacht, vind ik. Après… tweede of derde: wat maakt het uit voor mij. Ik sta op het podium (voor de tiende keer ooit in een klassiek Monument, zie onderstaand lijstje, red.) en daar heb ik best vrede mee. Wat ik onthoud is, alwéér, de kracht van ons collectief. De voorbeeldige team spirit. En wat daar uit voortvloeide."

‘Pa-ris-Roubaix, Pa-ris-Roubaix, Pa-ris, Pa-ris, Paris-Roubaix!’, scandeerden de fans plots. Het bracht Gilbert even in verlegenheid. Ha ja, Parijs-Roubaix. Past perfect in zijn #StriveForFive-missie. Misschien lukt dáár wel wat hij in Milaan-Sanremo (nog) niet voor mekaar kreeg. "We zien wel. Ik werk hard, rijd mooie resultaten… Mais ça ne paie pas encore. De beloning blijft voorlopig uit. Ik blijf er rustig bij. Mijn mo(nu)ment komt nog wel, daar ben ik van overtuigd. Eerst dit even beklinken. Feestje bouwen. S’amuser! Genieten van dit exceptioneel moment."

Zijn tien podiumplaatsen in klassieke Monumenten

2008: 3de in Milaan-Sanremo

2009: 3de in Ronde van Vlaanderen

2009: 1ste in Ronde van Lombardije

2010: 3de in Ronde van Vlaanderen

2010: 3de in Luik-Bastenaken-Luik

2010: 1ste in Ronde van Lombardije

2011: 3de in Milaan-Sanremo

2011: 1ste in Luik-Bastenaken-Luik

2017: 1ste in Ronde van Vlaanderen

2018: 3de in Ronde van Vlaanderen

5x top vijf, maar nog geen zege

3de in Ronde van Murcia (Spa)

5de in Omloop

2de in Le Samyn

2de in E3 Harelbeke

3de in Ronde van Vlaanderen