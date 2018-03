Exclusief dubbelgesprek Boonen-Van Avermaet: "Greg is voor de rest van zijn carrière topfavoriet in de Ronde" Bart Audoore

30 maart 2018

23u59 20 Ronde Van Vlaanderen "Hey maat, gewoon uw ding doen en dan komt het goed." Met een stevige handshake en een amicaal klopje op de schouder stuurt Tom Boonen (37) Greg Van Avermaet (32) naar de Ronde van ­Vlaanderen. De Oost-­Vlaming lacht, houdt zijn hoofd een beetje schuin en zegt: "Ik heb de conditie om te winnen." In afwachting leest u hier de meest opvallende quotes uit het dubbelinterview met onze huisanalist Tom Boonen.

Tom Boonen en Greg Van Avermaet ontmoeten mekaar in Auberge du Pêcheur, het teamhotel van BMC in Sint-Martens-Latem. Van Avermaet maakt de koffie en de cappuccino zelf — sinds hij thuis een professionele machine heeft, is hij daar specialist in. De kok van de ploeg brengt gezonde stukjes taart op tafel. Buiten regent het en de zaal is te groot voor een interview met twee mensen, maar het is gezellig.

Tom, weet jij wat er nu omgaat in het hoofd en lijf van Greg?

Boonen: "Ik denk dat dat wel meevalt. Ik was zelf nooit supernerveus voor de grote koersen. Je kan er toch niks meer aan doen. Dit is het moment om alles op zijn beloop te laten. Je hebt ­getraind, je hebt gekoerst, je bent ­gezond: het is nu wachten tot zondagmorgen. Als deze periode aanbrak, deze twee weken, en ik voelde dat ik klaar was, dan was ik echt op mijn ­gemak."

Van Avermaet: "Toen ik 25, 26 jaar was, was ik te veel bezig met de Ronde. Ik had al dagen op voorhand stress. Ondertussen lukt het me elk jaar beter om cool te blijven."

Sean Kelly en Leif Hoste, die elk drie keer tweede werden in de Ronde maar nooit wonnen, hadden deze week maar één tip in de krant: ‘Chill, blijf rustig en het loopt wel los.’

Van Avermaet: "Die hebben jullie ­speciaal voor mij gebeld zeker? (lacht) Het is in orde: als jullie straks weg zijn, ga ik niet zitten bibberen in een ­hoekje."

