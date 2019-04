Dit zijn onze 10 Ronde-favorieten. Voor wie ga jij? XC

04 april 2019

11u36 0 Ronde van Vlaanderen Van de absolute topfavorieten naar de echte schaduwfavorieten, hieronder onze tien grootste kanshebbers op de zege in de Ronde van Vlaanderen, na Milaan-Sanremo (Alaphilippe) zondag de tweede grote wielerafspraak van 2019. Laat ons ook jouw favoriet op eeuwige Vlaamse voorjaarsglorie weten.

Poll Wie wint zondag de Ronde? Zdenek Stybar

Wout van Aert

Greg Van Avermaet

Oliver Naesen

Mathieu van der Poel

Bob Jungels

Niki Terpstra

Yves Lampaert

Peter Sagan

Zdenek Stybar

Toonde zich vaker de beste van Deceuninck-Quick.Step. Oogt sinds dit seizoen een stuk kalmer in de finale, wat successen in de Omloop en de E3 BinckBank Classic met zich meebracht. Kan ook dankzij die twee overwinningen zonder al te veel stress naar de Ronde van Vlaanderen afzakken.

Wout van Aert

Heeft dit seizoen nog een stap voorwaarts gezet. Stond op het podium in de Strade Bianche (derde) en de E3 BinckBank Classic (tweede). Ook in Milaan-Sanremo speelde hij z'n rol in de absolute slotfase (zesde). Maakte daarnaast in Gent-Wevelgem indruk door de Kemmelberg op te vliegen. Wie volgt hem als hij zo'n versnelling op de Paterberg plaatst?

Greg Van Avermaet

Heeft het nadeel dat hij in de finale telkens geïsoleerd zit - zijn ploegmakkers van CCC laten het afweten. Sloeg Dwars door Vlaanderen over om extra fris te zijn voor de Ronde. Is wel al een tijdje op zoek naar een grote overwinning. Kan hij zijn killersinstinct van twee jaar geleden terugvinden?

Oliver Naesen

Man in vorm. Veroverde in de voorbije drie weekends telkens een podiumplek: tweede in de slotrit van Parijs-Nice, tweede in Milaan-Sanremo en derde in Gent-Wevelgem. Deze zondag eens op het hoogste schavotje? Wel meegeven: Naesen is ziek aan het worden. De kopman van AG2R heeft last van bronchitis en start een antibioticakuur op.

Mathieu van der Poel

Trok gisteren in Dwars door Vlaanderen op ruim zestig kilometer van de streep in het offensief, om het vervolgens in Waregem af te maken. En wat had hij nog overschot in de sprint. Maar wat kunnen zijn benen in een lastige koers van 270 kilometer?

Bob Jungels

Heeft geen schrik om het vanop afstand te proberen. Dat leverde onder meer overwinningen op in Kuurne-Brussel-Kuurne en Luik-Bastenaken-Luik. Jungels is in staat om de prestatie van Philippe Gilbert in de Ronde van Vlaanderen van 2017 te herhalen. En zeker als zijn teammakkers van Deceuninck-Quick.Step de boel kunnen lamleggen.

Niki Terpstra

Kan sinds zijn overgang van Quick.Step naar Direct Énergie niet meer profiteren van de sterkte en breedte van zijn team. Haalt voorlopig niet zijn niveau van vorig seizoen. Lijkt dus niet meteen in staat om zichzelf op te volgen in Vlaanderens Mooiste.

Yves Lampaert

Dit seizoen vaak in een dienende en afstoppende rol. En ooit krijgt hij dat terugbetaald. Deze zondag al? Moet dan wel de benen hebben om het effectief af te maken. "Dat Yves maar eens iets in goud verandert", verwees Patrick Lefevere naar de 'gold rush' van Deceuninck-Quick.Step.

Peter Sagan

Zijn voorbereiding werd verstoord door een griep. Wist nadien nooit zijn niveau te halen. Al blijft het cliché: Sagan is Sagan. De drievoudige wereldkampioen nooit afschrijven. Tankte ook wat vertrouwen door in Gent-Wevelgem lange tijd in de aanval te zitten.

Tiesj Benoot

Het speerpunt bij Lotto-Soudal. Kleurde de finale van Dwars door Vlaanderen, maar kwam in de sprint duidelijk tekort. Moet het dus allicht met een solo zien te klaren. Wanneer kan hij nog eens een nummertje zoals in de Strade Bianche van vorig jaar opvoeren?