De tijdlijn van Lance: een carrière vol doping, leugens en bedreigingen

1999

De Franse krant 'Le Monde' schrijft dat er bij de gewezen wereldkampioen sporen van corticosteroïde gevonden zijn bij een routinetest. Geen paniek bij Armstrong: "Zalfje tegen zadelpijn", reageert hij. En: "Dit is geen dopingverhaal."

2000

De hele US Postal-ploeg wordt beschuldigd van dopinggebruik. Armstrong gooit nog wat olie op het vuur door te zeggen dat "er misschien wel enige geldigheid kan gegeven worden aan de geruchten dat hij de Tour van 2001 zou overslaan door dopingbeschuldigingen".

2004

Auteurs David Walsh en Pierre Ballester beschuldigen Armstrong in een boek van het nemen van prestatiebevorderende middelen.

2004

De Franse krant 'L'Équipe' schrijft dat er EPO is gevonden in verschillende stalen die van Armstrong zijn afgenomen tijdens de Tour van 1999, toen EPO nog niet werd opgespoord. "En de heksenjacht gaat door", reageert Armstrong misnoegd.

2006

Armstrong wordt vrijgesproken van de dopingbeschuldigingen uit 1999, maar de hetze gaat voort. Ex-Tourwinnaar Greg LeMond vertelt dat Armstrong hem bedreigde nadat hij kritiek had geuit over zijn band met de omstreden wielerdokter Michele Ferrari.

2010

Voormalig ploegmaat Floyd Landis beschuldigt Armstrong ervan hem uitgelegd te hebben hoe je doping gebruikt. Hij beweert ook dat hij in 2002 positief testte op EPO.

"We hebben niets te verbergen en we lopen nergens voor weg", verklaart Armstrong. "Het is ons woord tegen het zijne." De Amerikaan neemt wél een advocaat onder de arm om hem te verdedigen tijdens de vele onderzoeken over fraude en doping.

2011

Ploegmakker Tyler Hamilton onthult dat hij Armstrong bloeddoping zag gebruiken.

2011

De korte pijn. Armstrong kondigt aan dat hij stopt met fietsen door de aanhoudende beschuldigingen.

3 FEBRUARI 2012

Het lopende onderzoek wordt gesloten. "De juiste beslissing", klinkt het in kamp Armstrong. "Ik kijk ernaar uit om mijn leven als vader, sporter en voorvechter van de strijd tegen kanker verder te zetten, deze keer zonder afleidingen."

JUNI 2012

Officiële aanklacht van USADA op basis van bloedstalen uit 2009 en 2010.

JULI 2012

De Telegraaf' maakt bekend dat enkele grote namen tegen Armstrong willen getuigen. "Dit gaat niet om het 'opkuisen' van wielrennen, dit is een partijdige vervolging die ruikt naar vendetta", reageert Armstrong furieus. "Als ik het goed begrijp, is er gezegd: kom binnen, vertel precies wat ze willen horen en je krijgt zelf immuniteit en anonimiteit. Dat aanbod heb ik nooit gekregen."

Armstrong gaat in de tegenaanval tegen dopingspeurder USADA en sleept het bureau voor de rechter, want: "Ze zijn corrupt en hebben anderen ertoe aangezet om tegen me te getuigen."

23 AUGUSTUS 2012

Armstrong geeft zijn strijd tegen USADA op. "Er is een moment dat je tegen jezelf moet zeggen: genoeg is genoeg", hult hij zich in een slachtofferrol. Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen.

24 AUGUSTUS 2012

USADA neemt zijn zeven Tourzeges af en verbiedt deelname aan elke officiële sportwedstrijd. Zij baseren zich op "meer dan een dozijn getuigen". Armstrong reageert uitdagend met onderstaande foto: 'Just laying around.' Toevallig in een zetel bij z'n collectie gele truien.

17 OKTOBER 2012

Nike haakt af als sponsor. Armstrong neemt ontslag als voorzitter van Livestrong.

22 OKTOBER 2012

UCI-voorzitter Pat McQuaid: "Hij verdient het om in het wielrennen vergeten te worden."

2013

Het Internationaal Olympisch Comité neemt zijn bronzen medaille af die hij won op de Spelen in Sydney in 2000.

17 EN 18 JANUARI 2013

Bij Oprah Winfrey geeft Armstrong toe dat hij prestatiebevorderende middelen heeft genomen tijdens zijn wielercarrière en dat hij ook ploegmaten forceerde om erover te liegen. Hij vertelt dat hij testosteron, EPO en bloedtransfusies begon te nemen midden de jaren 1990 en dat die hem geholpen hebben aan zijn Tourzeges.

