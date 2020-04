De Ronde van vorig jaar versus de foto's van vandaag: zoek de verschillen MDRW

05 april 2020

19u52 2 Ronde van Vlaanderen De afgelasting van de 104de Ronde van Vlaanderen is een streep door de rekening van veel wielerliefhebbers. Geen massahysterie langs de wegen, wel quasi absolute stilte. Photonews-fotograaf Nico Vereecken legde het contrast vast in deze fraaie reeks.

Vorig jaar kwam Alberto Bettiol als verrassende winnaar uit de bus. De Italiaan reed weg uit een uitgedund groepje en mocht in Oudenaarde de handen in de lucht steken. Dit jaar reed hij de Ronde van Vlaanderen gewoon thuis op de rollen. Van een aankomst of mensenzee is in Oudenaarde vandaag geen sprake.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Antwerpen was vorig jaar de startplaats van Vlaanderens Mooiste. Een gigantische mensenmassa verzamelde toen op de Grote Markt om hun wielerhelden toe te zwaaien. Onder luid gejuich werden de ploegen toen voorgesteld. Dit jaar oogde het stadsplein er op enkele verdwaalde fietsers en wandelaars verlaten bij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het fandorp zette z'n tenten op aan de Grote Markt in Antwerpen. Vanop grote tv-schermen keken ze daar naar de afloop van de wedstrijd. Dit jaar geen fandorp en geen tv-schermen. Zonde.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vorig jaar beukten de renners door een muur van geluid op de kasseien van de Holleweg. Dit jaar blijft iedereen, zoals het hoort, gewoon in z’n kot.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vorig jaar duurde het heel lang tot de wedstrijd écht op gang schoot. Het peloton duwde op de Kortekeer het rempedaal vol in. Aan de staart kwamen er zelfs enkele renners tot stilstand. Dit jaar geen krijgen we helaas geen “sur place” te zien op de Kortekeer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Elk jaar troepen duizenden mensen samen op de Muur van Geraardsbergen. En dat was vorig jaar niet anders. Duizenden toeschouwers brulden hun favoriet naar voren. Vandaag moeten de eenzame zondagsrijders het zonder toeschouwers stellen. De iconische kapel staat er wat treurig bij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vorig jaar klauterde het peloton zo goed of zo slecht mogelijk de Berendries op. Ze werden daarbij luid aangemoedigd door duizenden uitzinnige fans. De coureurs die de helling vandaag beklimmen moeten zelf voor animo zorgen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De vorige editie was het wachten tot de Paterberg vooraleer de wedstrijd echt losbrak. Een echte kuitenbijter, vraag dat maar aan Greg Van Avermaet en co. Toch wagen enkele jonge renners zich op deze zonovergoten dag aan de moordende kasseistrook. De nieuwe lichting staat klaar, zoveel is zeker.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Alberto Bettiol verraste vriend en vijand door alleen weg te rijden op de Oude Kwaremont. De Italiaan van Education First perste er nadien een ferme tijdrit uit en won zo z'n eerste klassieker. Het blijft gissen naar wie vandaag Vlaanderens Mooiste aan z'n palmares had toegevoegd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.